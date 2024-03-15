Страны Балтии выступили против участия россиян в церемонии открытия ОИ-2024
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«Мы твёрдо поддерживаем ранее выраженную позицию национальных олимпийских комитетов стран Балтии и искренне убеждены, что они (спортсмены из России и Беларуси. — RT) не могут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году ни при каких обстоятельствах», — приводит Inside the Games текст письма.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Ранее российский гимнаст Даниел Маринов заявил, что готов смириться с невозможностью выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.