Страны Балтии выступили против участия россиян в церемонии открытия ОИ-2024

Представители национальных олимпийских комитетов (НОК) стран Балтии выступили против того, чтобы спортсмены из России и Белоруссии принимали участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Мы твёрдо поддерживаем ранее выраженную позицию национальных олимпийских комитетов стран Балтии и искренне убеждены, что они (спортсмены из России и Беларуси. — RT) не могут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году ни при каких обстоятельствах», — приводит Inside the Games текст письма.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее российский гимнаст Даниел Маринов заявил, что готов смириться с невозможностью выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.