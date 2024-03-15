RT в Telegram
Подпишись

Страны Балтии выступили против участия россиян в церемонии открытия ОИ-2024

Короткая ссылка
Представители национальных олимпийских комитетов (НОК) стран Балтии выступили против того, чтобы спортсмены из России и Белоруссии принимали участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Страны Балтии выступили против участия россиян в церемонии открытия ОИ-2024
  • AP
  • © John Leicester

«Мы твёрдо поддерживаем ранее выраженную позицию национальных олимпийских комитетов стран Балтии и искренне убеждены, что они (спортсмены из России и Беларуси. — RT) не могут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году ни при каких обстоятельствах», — приводит Inside the Games текст письма.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее российский гимнаст Даниел Маринов заявил, что готов смириться с невозможностью выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить