Маринов: если судьбой предначертано не выступить на Олимпиаде, то я это принимаю

Российский гимнаст Даниел Маринов заявил, что готов смириться с невозможностью выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я мог бы сейчас выступить, если бы ситуация была иной, и на следующие Игры попадаю по возрасту. Надеюсь, что всё изменится только в лучшую сторону для всех, никто не будет обделён. Я не люблю выражения «мог бы», «если бы». «Я стараюсь жить настоящим, если судьбой предначертано не выступать там, то я это принимаю. Без каких‑то обид на что‑то», — сказал Маринов «Матч ТВ».



При этом он отметил, что адекватно воспринял решение федерации не ехать на Олимпиаду.



«То допускают, то не допускают, так метают нас. Мозг устал переключаться, проще уже оставить это. Я решил просто не думать об этом и настраиваться на внутренние старты, совершенствоваться на тренировках, чтобы в момент допуска я был бы готов и показал всем, что такое Россия, — добавил он.



Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что считает неприемлемым выступление россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе.