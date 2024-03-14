Вяльбе считает неприемлемым выступление на Олимпиаде в нейтральном статусе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возможном выступлении отечественных спортсменов на летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Сейчас нейтральный статус однозначно неприемлем. Понимаю, как спортсменам обидно, но считаю, что мы должны вернуться только при равных условиях со всеми остальными — с флагом, гимном, чтобы никогда уже не звучало никаких нейтральных статусов и чего-то подобного», — сказала Вяльбе РИА Новости.

Как отметила глава ФЛГР, в Олимпийской хартии говорится о соревновании спортсменов. Но в последнее время это превратилось в борьбу между странами, регулируемую спонсорами. По мнению Вяльбе, это ведёт к негативным последствиям.

Ранее Вяльбе выразила мнение, что на двух последних зимних Олимпиадах российские спортсмены «приняли унижение».