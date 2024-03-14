Вяльбе считает, что российские спортсмены «приняли унижение» на двух последних зимних Олимпиадах

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлении отечественных спортсменов на двух последних зимних Олимпийских играх — в Пхёнчхане и Пекине.

«То, что касается ситуации с двумя последними Олимпийскими играми, в которых были наши спортсмены. Да, мы приняли в какой-то степени это унижение, особенно на корейской Олимпиаде. Мы приехали под нейтральным статусом, но всё-таки тогда это было коллективное наказание за якобы применение допинга. Я считаю, мы прошли это очень достойно, мы всё-таки не были размазаны по столу», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

По её словам, на Олимпиаде в Китае было «больше моментов», которые связывали выступающих там спортсменов со страной — флаг Олимпийского комитета России (ОКР), а также концерт Петра Ильича Чайковского, исполнявшийся вместо гимна.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила, что поездка на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе будет, по сути, означать отказ от России.