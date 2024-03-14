Ишмуратова: нейтральный статус — это отказ от своей страны

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила, что поездка на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе будет, по сути, означать отказ от России.

«Ребята, которые коленопреклонённо согласны ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, выглядят практически отказавшимися от своей страны. Несмотря на то что все будут знать их фамилии, будут знать, что они из России. Но в любом случае они будут представлять не Россию — они будут представлять только самих себя», — заявила Ишмуратова Sport24.

В феврале 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что исполкому Олимпийского комитета России (ОКР) нет смысла принимать какие‑либо решения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.