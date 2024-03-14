Журова: чем больше мы молчим, тем больше МОК и все остальные нервничают

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что исполкому Олимпийского комитета России (ОКР) нет смысла принимать какие‑либо решения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

«Чем больше мы молчим, тем больше МОК и все остальные нервничают. Исполкому ОКР нет смысла сейчас принимать какие‑либо решения, потому что условия допуска до конца не известны. Мы разрешим спортсменам поехать на Олимпийские игры, а Макрон за неделю до Олимпиады скажет: «Я вас вообще в страну не пущу, потому что просто не хочу», — заявила Журова «Матч ТВ».

В феврале 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что пора принять сложное, но централизованное решение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.