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Свищёв считает, что решение об участии россиян на Олимпиаде станет историческим

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что пора принять сложное, но централизованное решение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Свищёв считает, что решение об участии россиян на Олимпиаде станет историческим
  • РИА Новости

«Решение важное, можно сказать, что оно историческое, потому что таких случаев в истории олимпийского движения было очень мало. Поэтому принять его достаточно сложно, тут решаются судьбы спортсменов, интересы родины и незаконное отстранение наших спортсменов. Пора уже принять централизованное решение по участию ребят в Олимпийских играх», — сказал Свищёв «Матч ТВ».

Функционер отметил, что времени для принятия решения осталось крайне мало. По его словам, у спортсменов всё меньше шансов отобраться на Игры, поскольку квалификационные турниры близки к завершению. 

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что считает невозможным участие россиян на олимпийских играх в Париже. 


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