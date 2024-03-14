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Сальников: участие в ОИ-2024 при нынешних условиях МОК считаем невозможным

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, что ситуация с возможным выступлением российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже не изменилась.
Сальников: участие в ОИ-2024 при нынешних условиях МОК считаем невозможным
  • РИА Новости

«Как мы уже и говорили по выступлению в нейтральном статусе, те критерии, что опубликованы, мы считаем неприемлемыми. Наша позиция на этот счёт не изменилась. Так что участие при таких условиях не считаем возможным», — заявил Сальников «Матч ТВ». 

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что условия участия в Олимпиаде 2024 года в Париже, установленные МОК, не подходят спортсменам из России.

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