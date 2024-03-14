Далалоян: россиянам не подходят выставленные МОК для участия в Олимпиаде условия
- РИА Новости
«С пониманием ли отнёсся к решению сборной не участвовать в Олимпийских играх? Выставленные условия нам не подходят. Мы не готовы участвовать в Играх на таких условиях» — сказал Далалоян «Матч ТВ».
Спортсмен также отметил, что никакой обиды у него не осталось.
«Да, хотелось бы выступить, ставил перед собой цель пройти хотя бы ещё одни Игры, но если ситуация сложилась так… Всё, что ни делается, — к лучшему», — добавил он.
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что к маю ОКР выработает позицию по участию россиян в ОИ-2024.