Далалоян: россиянам не подходят выставленные МОК для участия в Олимпиаде условия

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян считает, что условия участия в Олимпиаде 2024 года в Париже, установленные Международным олимпийским комитетом (МОК), не подходят спортсменам из России.

«С пониманием ли отнёсся к решению сборной не участвовать в Олимпийских играх? Выставленные условия нам не подходят. Мы не готовы участвовать в Играх на таких условиях» — сказал Далалоян «Матч ТВ».

Спортсмен также отметил, что никакой обиды у него не осталось.

«Да, хотелось бы выступить, ставил перед собой цель пройти хотя бы ещё одни Игры, но если ситуация сложилась так… Всё, что ни делается, — к лучшему», — добавил он.



Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.



Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что к маю ОКР выработает позицию по участию россиян в ОИ-2024.