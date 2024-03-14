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Далалоян: россиянам не подходят выставленные МОК для участия в Олимпиаде условия

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян считает, что условия участия в Олимпиаде 2024 года в Париже, установленные Международным олимпийским комитетом (МОК), не подходят спортсменам из России.
Далалоян: россиянам не подходят выставленные МОК для участия в Олимпиаде условия
  • РИА Новости

«С пониманием ли отнёсся к решению сборной не участвовать в Олимпийских играх? Выставленные условия нам не подходят. Мы не готовы участвовать в Играх на таких условиях» — сказал Далалоян «Матч ТВ».

Спортсмен также отметил, что никакой обиды у него не осталось. 

«Да, хотелось бы выступить, ставил перед собой цель пройти хотя бы ещё одни Игры, но если ситуация сложилась так… Всё, что ни делается, — к лучшему», — добавил он. 

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что к маю ОКР выработает позицию по участию россиян в ОИ-2024. 

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