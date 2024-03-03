«Радикальные методы запугивания»: почему во Франции заговорили об экономической катастрофе в случае победы России

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что победа России в конфликте на Украине будет иметь катастрофические последствия для экономики ЕС. В частности, министр опасается, что Москва может занять более 30% мирового рынка пшеницы. Ранее Сежурне уже утверждал, что усиление России на рынке сельского хозяйства нанесёт ущерб европейским фермерам. Аналитики назвали подобные тезисы попыткой запугать французское общество. По мнению специалистов, цель таких высказываний — убедить избирателей в необходимости продолжать поддержку Украины.

Победа России в конфликте на Украине принесёт Евросоюзу крупные финансовые потери, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью Le Monde.

«С экономической точки зрения ситуация станет катастрофической. Например, только в сфере сельского хозяйства Россия смогла бы взять под контроль более 30% мирового рынка пшеницы и была бы в состоянии использовать своё положение на рынке против нас, европейцев», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, как отметил Сежурне, в случае победы РФ для обеспечения коллективной безопасности Запада якобы потребуются оборонные расходы уже не в размере 2% ВВП, а гораздо больше.

Поэтому Западу нужно добиться поражения России, но не начинать конфликт с ней, утверждает французский министр. Он добавил, что «речи о ведении войны на Украине не идёт».

Стоит отметить, что Сежурне приводит такие доводы не в первый раз. В середине февраля он сделал аналогичное заявление в колонке для Le Monde. По его словам, если Россия будет контролировать 30% мирового рынка пшеницы, европейские фермеры подвергнутся давлению.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне

AP

© Amr Nabil

Сежурне считает, что такой вариант развития событий означал бы для Европы отказ от части своего продовольственного суверенитета и «безудержную инфляцию». Россия же, по его словам, получила бы «беспрецедентные возможности для давления и принуждения».

Глава французской дипломатии также призвал не допустить «окончательного перехода под контроль России» ЗАЭС, которая расположена на территории Запорожской области, вошедшей в состав РФ по итогам референдума 2022 года. Он полагает, что это «создало бы огромную угрозу для Европы» и вызвало бы «беспрецедентный экономический шок». Логику такого вывода министр не обосновал.

«Обосновать поставки вооружений»

Как отмечают аналитики, заявления Сежурне — не что иное, как попытка убедить французское общество в необходимости дальнейших трат на Украину. Эксперты обращают внимание на то, что подобные алармистские высказывания поступают на фоне роста на Западе усталости от конфликта.

Политологи напоминают, что аналогичные усилия сейчас предпринимает и Берлин, где население запугивают возможным нападением РФ на НАТО.

В частности, в январе этого года министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что западным странам необходимо в течение следующих трёх — пяти лет интенсивно вооружаться на случай возможной войны с Россией. Он добавил, что именно для этого Берлин размещает в Литве бригаду бундесвера.

Министр обороны Германии Борис Писториус

AP

© Petr David Josek

Также в январе в немецких СМИ были опубликованы материалы со ссылкой на документы Минобороны ФРГ, в которых излагался возможный сценарий нападения РФ на восточный фланг НАТО в 2025 году. Очередная подобная «утечка» произошла в феврале, когда таблоид Bild со ссылкой на правительственный документ обнародовал теоретический сценарий нападения России на НАТО.

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Согласно ему, прежде всего Москва якобы начнёт массовую кампанию по дезинформации с целью раскола западного общества. На этом этапе также возможны кибератаки на объекты критической инфраструктуры. Затем, как отмечается в материале издания, Россия приступит к манёврам войск на границах НАТО, не исключено и выведение из строя космических спутников.

Третья фаза подразумевает непосредственное нападение России на страны НАТО. В ходе четвёртого этапа на суше и воде, в воздухе и космическом пространстве уже развернутся бои.

Помимо Писториуса, подобные настроения подогревают другие члены кабмина ФРГ. Так, 2 марта глава Минздрава Германии Карл Лаутербах в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung заявил, что систему здравоохранения страны необходимо подготовить к возможному военному конфликту.

Как констатирует эксперт РИСИ Сергей Ермаков, заявления Парижа и Берлина «лежат в одной плоскости».

«Между ними есть лишь тактические различия в вопросе о том, как лучше нагнать страху на собственное население и обосновать поставки вооружений Украине и выделение достаточно серьёзных средств на противодействие России», — сказал Ермаков в разговоре с RT.

В свою очередь, профессор Института медиа НИУ ВШЭ кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев обратил внимание на то, как по-разному руководство Франции и ФРГ пытается эксплуатировать страхи своих избирателей.

«В Германии пытаются эксплуатировать образ русской военной машины, актуализируя те стереотипы, которые были в голове у немецкого бюргера перед объединением Германии. С XIX века на территорию Франции сапог русского солдата не ступал, поэтому Париж запугивает своих буржуа экономическими последствиями поражения Украины, при этом совершенно не заботясь о том, насколько эти аргументы будут убедительными», — рассказал специалист в комментарии RT.

Он добавил, что руководство западных стран выбирает всё более радикальные методы запугивания собственного населения.

«Нагнетать истерию»

Аналитики также обратили внимание на то, что, говоря об ухудшении положения европейских фермеров в случае роста доли РФ на рынке зерна, Сежурне проигнорировал тот факт, что ещё в 2022 году Брюссель снял преграды для ввоза в Евросоюз украинской агропродукции. Эта мера подорвала позиции местных производителей и стала одной из причин масштабных протестов аграриев в ЕС.

Протесты фермеров в Париже

AP

© Thomas Padilla

Кроме того, эксперты констатируют: французский министр не упомянул, что европейская экономика уже несёт значительные убытки из-за антироссийских санкций и конфликта на Украине.

«Правительство Франции глубочайшим образом некомпетентно. Оно мыслит и разговаривает лозунгами, что мы и видим в данном случае», — отметил Евстафьев.

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С точки зрения политолога, главный вывод, который можно сделать из заявлений Сежурне, заключается в том, что Запад намерен вести с Россией геоэкономическую войну.

«На Западе в последние дни был обнародован целый ряд крайне важных посылов. Одной из ключевых задач для местных политиков является исключение Москвы из международного экономического оборота, недопуск российских товаров на европейские и иные рынки», — пояснил Евстафьев.

Аналогичного мнения придерживается и доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. В беседе с RT он отметил, что в политике Евросоюза отчётливо прорисовывается тренд на подготовку к прямому столкновению с Россией.

«Следуя этой логике, Франция и Германия — крупнейшие экономики Евросоюза — будут вынуждены существенно урезать расходы на поддержку бизнеса и граждан. Вырученные деньги пойдут на военные нужды и дальнейшую накачку Украины оружием. Чтобы европейские избиратели смирились с понижением качества жизни, местные элиты будут нагнетать антироссийскую истерию, традиционно списывая все проблемы на мнимую угрозу со стороны Москвы», — резюмировал эксперт.