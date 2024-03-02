Глава Минздрава призвал подготовить систему здравоохранения ФРГ к конфликтам

Система здравоохранения Германии должна быть готова не только к пандемиям и катастрофам, но и к военным конфликтам, считает министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.

«Было бы глупо говорить, что мы не будем готовиться к военному конфликту и тогда его не будет... Ничего не делать — это не вариант. В системе здравоохранения необходим переворот», — сказал он в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, его слова приводит Tagesschau.

Министр пожаловался на то, что «российская риторика становится всё более резкой».

Вместе с этим канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на Украине не будет ни немецких военных, ни войск НАТО. Немецкое Минобороны при этом подтвердило телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus, прослушивались.