Зерно раздора: как развивается ситуация вокруг протестов польских фермеров

После безрезультатных переговоров с премьер-министром Дональдом Туском польские фермеры начали ограничивать движение автотранспорта на границе с Литвой. Протестующие аграрии требуют прекратить действие схемы, по которой украинское зерно в обход эмбарго Варшавы попадает в Польшу через Литву. По словам аналитиков, Варшава и Киев остаются прямыми конкурентами на сельскохозяйственном рынке, так что спор по поводу поставок украинского зерна вряд ли удастся разрешить в ближайшей перспективе.

В пятницу, 1 марта, польские фермеры начали ограничивать движение автотранспорта на границе с Литвой. Как заявил координатор акции Карол Пежинский, демонстрация аграриев стала ещё более оправданной после прошедших накануне безрезультатных переговоров с главой кабмина Польши Дональдом Туском.

«Во время встречи с премьер-министром не были предприняты никакие конкретные шаги, поэтому протест на польско-литовской границе ещё более обоснован», — сказал Пежинский в комментарии литовскому порталу LRT.

О намерении в начале марта на неделю заблокировать пункт пропуска «Будзиско» на границе с Литвой польские фермеры объявили ещё 23 февраля.

Их цель — прекратить так называемую зерновую карусель, при которой украинское зерно транзитом через Польшу направляется в Литву, а затем возвращается оттуда на польскую территорию уже под видом европейского продукта. Таким образом украинцам удаётся обходить эмбарго, которое Варшава ввела в отношении украинских сельхозтоваров в 2023 году.

Как отмечал ранее Пежинский в беседе с LRT, «полной блокады» на границе не будет, однако фермеры намерены проверять все грузовые фуры.

«Мы, будучи фермерами, вместе с властями с польской стороны хотели бы проверить, что перевозят в фурах, особо обращая внимание на те транспортные средства, которые можно использовать для перевозки сельскохозяйственных продуктов. Конечно, это не касается личных транспортных средств», — подчеркнул организатор протеста.

По его словам, фермеры хотят узнать «источник и масштаб перевозок зерна в Польшу». Он добавил, что в страну через Прибалтику также может попадать зерно из Белоруссии и России.

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Между тем в Литве на протест польских фермеров смотрят иначе. По словам премьер-министра страны Ингриды Шимоните, риторика аграриев Польши о зерновой карусели напоминает попытки Кремля поссорить двух союзников Украины. По её мнению, протест скорее связан с политическим циклом и грядущими выборами в местное самоуправление и Европарламент. В свою очередь, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что демонстрации похожи на «какую-то гибридную операцию».

В ответ посол Польши в Литве Константин Радзивилл назвал подобные обвинения несправедливыми и напомнил, что аналогичные акции фермеров проводятся во многих странах Евросоюза. По его словам, негодование сельхозпроизводителей оправданно.

Как отметил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в заявлениях Шимоните о «руке Кремля» нет ничего нового. «Шимоните через день даёт интервью американским и британским газетам о «плохой России». Для неё это основная тема», — заявил собеседник RT.

«Забрали прямо у армии»

Стоит отметить, что протесты фермеров продолжаются в Польше с переменной активностью с прошлого года. Сначала кабмину страны удалось сбить волну недовольства с помощью эмбарго на ряд украинских товаров. Однако, когда выяснилось, что украинские продукты всё равно просачиваются в Польшу, демонстрации возобновились.

Участники протестов активно блокируют погранпереходы с Украиной, препятствуя движению грузовых машин. При этом польские фермеры подчёркивают, что не выступают против Украины, и напоминают, что ранее они одними из первых пришли на помощь Киеву. Однако в качестве благодарности Польша теперь сталкивается с захватом продовольственного рынка страны украинскими производителями, говорят аграрии.

«Мы открыли коридор солидарности — и все рынки были захвачены Украиной. Нам больше некуда продавать зерно», — заявил RMF FM лидер организации «Обманутая деревня» Роман Кондрув.

Помимо наплыва иностранных товаров, аграрии также недовольны зелёным курсом ЕС, который предусматривает достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Такая политика Брюсселя снижает конкурентоспособность европейских сельхозпроизводителей и вызывает протесты во многих государствах Евросоюза, напоминают аналитики.

Дональд Туск

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В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил, что в сложившихся условиях Варшава может прийти к решению о временном закрытии границы с Украиной. По его словам, к такой мере польские власти прибегнут, если Евросоюз и Киев откажутся ограничить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС. При этом он признал, что эта мера стала бы весьма болезненной не только для Украины, но и для Польши — в связи с возможным ответом со стороны Киева.

Политик также заявил, что правительство Польши рассматривает возможность софинансирования отправки излишков украинского зерна в нуждающиеся страны и введения эмбарго на сельхозпродукцию из России и Белоруссии.

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Между тем Украина уже подсчитывает убытки от устроенной польскими фермерами блокады. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, потери государственного бюджета из-за блокировки пунктов пропуска на границе с Польшей в феврале составили порядка 8 млрд гривен (более $210 млн).

«Мы сейчас всю армию финансируем за счёт налогов и таможенных платежей... Эти деньги мы не можем перекрыть даже за счёт международной помощи, за счёт каких-то других кредитов. Это не просто забрали из госбюджета, — это забрали прямо у армии», — заявил парламентарий.

«Чистый политический расчёт»

По словам аналитиков, поляки недовольны наплывом украинского зерна, поскольку их собственная продукция дороже и не выдерживает конкуренции.

«Польское зерно стоит существенно дороже, потому что там почвы хуже, а труд местных фермеров оплачивается выше, чем работа украинских производителей. Поскольку Польша не пропускает украинское зерно, Украина придумывает обходные пути», — сказал в комментарии RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

В свою очередь, Владимир Оленченко обратил внимание на тот факт, что производством агропродукции на Украине уже давно занимаются американские компании.

«Большинство украинских производителей принадлежит американским компаниям. Поскольку Литва не отличается самостоятельностью и всегда стремится подчеркнуть проамериканскую ориентацию, через эту страну была предпринята попытка обхода польского эмбарго, — заявил он. — Причём это не приносит пользы ни Литве, ни литовским производителям, ни литовскому населению и экономике. Для них выгода нулевая».

Протест польских фермеров

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Эксперты также констатируют, что акции фермеров вынуждают новое правительство Туска во многом действовать в отношении Украины так же, как это делал предыдущий кабмин Матеуша Моравецкого.

«Дональд Туск видит, как нарастают протестные действия на территории Польши. Если он не будет реагировать, это приведёт к столкновению с собственным населением. А в Польше очень сильны сельскохозяйственное движение и консервативные взгляды. Такое столкновение приведёт к отставке кабмина и, возможно, к новым выборам. Так что здесь чистый политический расчёт: Туск подыгрывает своему населению, говоря, что закроет границу», — пояснил Владимир Оленченко.

По словам аналитиков, вопрос с зерном внёс разлад в отношения между Варшавой, Вильнюсом и Киевом. «Литва выступила в поддержку Украины, но не Польши. С точки зрения Вильнюса, надо помогать Украине любой ценой — вплоть до разорения своих избирателей. Однако поляки считают иначе», — отметил Николай Межевич.

Владимир Оленченко полагает, что зерновой кризис не удастся разрешить быстро, потому что в его основе лежит конкуренция Варшавы и Киева на рынке сельхозтоваров.

«Польским фермерам уже сейчас надо решать вопрос, сколько им засевать, какие объёмы. В результате наплыва иностранного зерна они могут начать банкротиться, сужать площади для посевов. Поэтому конфликт этот будет длиться, пока есть конкуренция между поляками и украинцами», — резюмировал он.