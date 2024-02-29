Премьер Польши заявил о планах ввести эмбарго на сельхозпродукцию из России

Власти Польши начинают работу над эмбарго на ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии, заявил польский премьер Дональд Туск.

«Мы будем вместе действовать для наложения эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии. Это немыслимо, чтобы во время войны с Украиной белорусские и российские продукты попадали на рынок ЕС», — цитирует его РИА Новости.

По словам Туска, завтра он будет убеждать сейм в необходимости принять соответствующую резолюцию.

Польский премьер добавил, что российские продукты «драматически влияют на цены зерна».

Ранее российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил о готовности России в сельхозсезоне, который длится с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года, экспортировать до 65 млн т зерна.