Bild опубликовал четырёхэтапный теоретический план «нападения» России на НАТО

Немецкий журнал Bild опубликовал четырёхэтапный теоретический сценарий нападения России на НАТО, ссылаясь на представленный парламенту правительственный документ.

По данным издания, при первой фазе начнётся массовая кампания по дезинформации с целью раскола западного общества, а также вероятны кибератаки на объекты критической инфраструктуры.

Затем, как отмечается, Россия начнёт манёвры войск на границах НАТО. Также возможно выведение из строя первых спутников в космосе.

Третья фаза подразумевает непосредственное нападение России на страны НАТО. Согласно четвёртой фазе, бои будут происходить на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве.

Ранее Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писал, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последнее время немецкое издание не гнушается публикацией различных уток.