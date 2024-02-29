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Bild опубликовал четырёхэтапный теоретический план «нападения» России на НАТО

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Немецкий журнал Bild опубликовал четырёхэтапный теоретический сценарий нападения России на НАТО, ссылаясь на представленный парламенту правительственный документ.

По данным издания, при первой фазе начнётся массовая кампания по дезинформации с целью раскола западного общества, а также вероятны кибератаки на объекты критической инфраструктуры.

Затем, как отмечается, Россия начнёт манёвры войск на границах НАТО. Также возможно выведение из строя первых спутников в космосе.

Третья фаза подразумевает непосредственное нападение России на страны НАТО. Согласно четвёртой фазе, бои будут происходить на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве.

Ранее Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писал, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последнее время немецкое издание не гнушается публикацией различных уток.

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