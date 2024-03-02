Глава МИД Франции Стефан Сежурне спрогнозировал крупные потери в экономике ЕС в случае победы России на Украине.

«Победа России на Украине может обойтись очень дорого (для ЕС. — RT). Для нашей коллективной безопасности потребуется уже не 2% ВВП, а гораздо больше... С экономической точки зрения ситуация станет катастрофической», — сказал он в интервью газете Le Monde.

Политик отметил, что только в сельскохозяйственной сфере Россия взяла под контроль свыше 30% рынка пшеницы.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.

Остин также выразил обеспокоенность российскими успехами на линии фронта.

Он добавил, что отсутствие помощи грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии и ПВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие высказывания демонстрируют мировоззрение НАТО, которое считает Украину своей территорией.