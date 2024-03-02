В МИД Франции предупредили о крупных потерях для ЕС при победе России на Украине
- РИА Новости
«Победа России на Украине может обойтись очень дорого (для ЕС. — RT). Для нашей коллективной безопасности потребуется уже не 2% ВВП, а гораздо больше... С экономической точки зрения ситуация станет катастрофической», — сказал он в интервью газете Le Monde.
Политик отметил, что только в сельскохозяйственной сфере Россия взяла под контроль свыше 30% рынка пшеницы.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.
Остин также выразил обеспокоенность российскими успехами на линии фронта.
Он добавил, что отсутствие помощи грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии и ПВО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие высказывания демонстрируют мировоззрение НАТО, которое считает Украину своей территорией.