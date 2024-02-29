Остин: отсутствие помощи грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии и ПВО
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ТАСС.
«Без нашей поддержки украинцы окажутся хуже вооружены в том, что касается артиллерии, кроме того, они также столкнутся с угрозой из-за нехватки (боеприпасов для средств. — RT) ПВО», — сказал он.
Ранее журналист Штеффен Шварцкопф после общения с солдатами ВСУ заявил, что украинским военным приходится оставлять территории в связи с катастрофической нехваткой боеприпасов.
Как сообщал портал Business Insider, слишком агрессивное использование украинской армией артиллерии приводит к существенному износу орудий.