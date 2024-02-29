Остин: отсутствие помощи грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии и ПВО

Отсутствие военной поддержки со стороны Вашингтона грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии и средств ПВО, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.

Об этом сообщает ТАСС.

«Без нашей поддержки украинцы окажутся хуже вооружены в том, что касается артиллерии, кроме того, они также столкнутся с угрозой из-за нехватки (боеприпасов для средств. — RT) ПВО», — сказал он.

Ранее журналист Штеффен Шварцкопф после общения с солдатами ВСУ заявил, что украинским военным приходится оставлять территории в связи с катастрофической нехваткой боеприпасов.

Как сообщал портал Business Insider, слишком агрессивное использование украинской армией артиллерии приводит к существенному износу орудий.