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BI: агрессивное использование ВСУ артиллерии выводит её из строя

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Слишком агрессивное использование украинской армией артиллерии приводит к существенному износу орудий.

«Агрессивное расходование боеприпасов украинскими военными создало больше проблем, чем просто нехватка снарядов», — сообщает Business Insider.

В публикации отмечается, что желание украинских военных стрелять чаще негативно отражается на состоянии артсистем.

При этом американский журналист Такер Карлсон ранее заявил, что промышленный потенциал, которым обладает Россия, намного серьёзнее, чем об этом думали в Соединённых Штатах.

В 2024 году поставки беспилотников, в том числе морских, в российскую армию будут расти, подчеркнул вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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