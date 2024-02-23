Welt: ВСУ оставляют территории из-за критического дефицита боеприпасов

Украинским военным приходится оставлять территории в связи с катастрофической нехваткой боеприпасов. Об этом заявил журналист Штеффен Шварцкопф после общения с солдатами ВСУ.

«Нужно решать, какой регион они будут защищать, а какой оставлять, какой город или населённый пункт укреплять, туда направлять оружие и людей, а какой придётся потерять», — сказал он немецкому телеканалу Welt.

Шварцкопф добавил, что ВСУ стали чаще отказываться проводить атаки из-за экономии имеющихся снарядов. По его словам, ситуация осложняется тем, что ВС России продвигаются вперёд.

Ранее газета The Washington Post написала, что из-за нехватки пехоты ВСУ испытывают истощение и падение боевого духа.