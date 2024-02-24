«Переходят к долгосрочной стратегии»: в США пообещали увеличить издержки для Москвы при экспорте сырья

В своей санкционной политике Вашингтон планирует сосредоточиться на увеличении издержек для Москвы при экспорте сырья, заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо. По его словам, Россия сейчас пытается выстроить альтернативную систему поставок энергоресурсов, из-за чего потолок цен на российскую нефть «играет уже меньшую роль». Адейемо добавил, что Штаты также будут стремиться помешать добыче энергоносителей в РФ. Заявления чиновника прозвучали на фоне ввода Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций, однако, по словам аналитиков, никакие западные рестрикции, в том числе в энергетическом секторе, не смогли остановить развитие России.

После введения в 2022 году потолка цен на российскую нефть теперь Соединённые Штаты намерены увеличить издержки РФ при экспорте сырья, заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

«Cегодня это (потолок цен в $60. — RT) играет уже меньшую роль, чем в начале, поскольку Россия решила попытаться выстроить альтернативную «экосистему» для обхода потолка цен... Сегодня мы всё больше сосредоточены на том, чтобы увеличить расходы на создаваемую ими альтернативную «экосистему», потому что таким образом их расходы увеличиваются, а, как вы знаете, чем больше расходов, тем меньше прибыль», — сказал чиновник.

По словам аналитиков, под «экосистемой» Адейемо подразумевает флот танкеров и независимую от Запада систему их страхования.

Адейемо также напомнил, что вначале США пытались добиться двух целей: снизить доходы России и гарантировать, что нефть сможет поступать на рынок, чтобы не наблюдался скачок цен, при котором бы Москва продавала меньше сырья, но зарабатывала больше денег. По его мнению, в этом отношении потолок цен был эффективен.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо

AP

© Andrew Harnik

Замминистра финансов добавил, что США также будут прилагать усилия к тому, чтобы помешать Москве добывать энергоресурсы.

«С моей точки зрения, самое важное, что мы можем сделать, — это также сосредоточиться на нашей среднесрочной стратегии, направленной на то, чтобы осложнить России добычу энергоносителей из недр. Именно на этом вопросе мы сейчас фокусируем внимание», — заключил Адейемо.

«Поменялись рынками сбыта»

Как отмечают эксперты, подобные высказывания представителей западных элит фактически говорят о том, что объявленный ими потолок цен на нефть оказался неэффективной мерой.

«На самом деле в Вашингтоне ранее уже признавали, что они не добились тех целей, которые ставили, вводя потолок цен. По их мнению, он действует не так, как было задумано», — напомнил в комментарии RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Аналогичного мнения придерживается и эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с RT специалист отметил, что потолок цены не работает, потому что Россия продаёт свою нефть, не соблюдая западные ограничения.

«Когда цены на мировом рынке на любую нефть поднимаются, то и наша продукция дорожает и может спокойно уходить выше $60 за баррель. Большую часть времени она так и торгуется. Например, максимум стоимости нашей нефти наблюдался в октябре 2023 года, когда была средняя месячная цена $81 за баррель. Сейчас она около $73. Это значительно выше, чем потолок цены», — сказал специалист.

При этом он отметил, что определённые проблемы потолок цены всё же создаёт, так как из-за него повышаются издержки. И эти издержки, по словам Юшкова, приходится компенсировать скидкой для покупателей. Если бы не было потолка цен, российская нефть была бы ещё дороже.

«Но санкции не работают так, как задумывалось. Запад предполагал, что будет по-прежнему действовать общий международный флот, а России, чтобы им воспользоваться для перевозки нефти, пришлось бы соглашаться на потолок цен. В реальности же международный флот просто разделился на две части: международный и так называемый теневой флот, который перевозит санкционную нефть, причем не только российскую. Вот этим мы и пользуемся», — пояснил эксперт.

С ним солидарен Сергей Пикин, который констатировал, что на рынке нефти фактически произошло перераспределение маршрутов поставок, в рамках которого Россия перенаправила высвободившиеся из-за санкций Запада объёмы углеводородов на другие рынки.

«Сейчас арабы больше поставляют в Европу, мы поставляем больше в сторону Азии и Индии. По сути, мы поменялись рынками сбыта. При этом так или иначе нефтепродукты очень сильно замешиваются, применяются разные юридические схемы. В результате российский дизель и много чего ещё поставляется в Европу, просто поменяв юридическую прописку. Один из примеров — Индия, через которую российские углеводороды потом попадают на Запад», — сказал аналитик.

«Стали первой экономикой Европы»

Заявления Адейемо прозвучали на фоне ввода США 23 февраля очередного пакета санкций против России. В общей сложности Вашингтон одобрил свыше 500 рестрикций. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, это самое большое число физических и юридических лиц, в отношении которых были введены санкции в рамках одного пакета мер, связанного с Россией.

В свою очередь, президент США Джо Байден пообещал продолжить вводить ограничительные меры в отношении энергетической отрасли РФ.

«Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению доходов России от энергоносителей. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию по всему миру», — заявил он.

Джо Байден

AP

© Evan Vucci

Напомним, ограничительные меры, введённые США, коснулись, в частности, Национальной системы платёжных карт (оператора платформы МИР), нескольких банков, Росгеологии, девелоперской группы «ПИК», производителя автомобилей бренда Aurus, Трубной металлургической компании, «РусХимАльянса», НОВАТЭК-Мурманска и других компаний, в том числе из Китая, ОАЭ и Сербии.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, эти санкции «носят кумулятивный характер».

В общей сложности на данный момент в отношении России действует около 20 тыс. различных рестрикций, из которых более 17 тыс. были введены после начала СВО. Однако обвала российской экономики, как того ожидали западные лидеры, не произошло. В 2022 году ВВП страны сократился лишь на 1,2%, а в 2023 году этот спад был компенсирован благодаря росту на 3,6%.

Как отметил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, за время действий санкций экономика РФ стала первой в Европе по объёму ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности.

«Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения... Санкции, ограничения, невозможность расчётов в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолётов — санкции во всём, везде. Самое большое количество санкций, которые в мире применяются, применяются против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время», — сказал Путин.

Вместе с тем о провале западного экономического блицкрига Владимир Путин говорил ещё в сентябре 2022 года.

«Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, можно сказать, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала — это уже очевидно для всех и для них тоже», — констатировал тогда российский лидер.

«Учитывая жизнестойкость России»

Стоит отметить, что неэффективность западных санкций признают в той или иной степени и западные СМИ. Так, норвежская вещательная компания NRK в своём материале отмечает, что Россия продемонстрировала удивительную экономическую устойчивость и способность адаптироваться к новым реалиям.

Сопротивляться западным рестрикциям Москве удаётся благодаря подготовленности к последствиям от ограничительных мер, переходу экономики на военные рельсы и доходам от продажи энергоносителей, считают в NRK.

Владимир Путин даёт интервью Такеру Карлсону

РИА Новости

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В свою очередь, американский телеканал CBS, комментируя новые санкции Вашингтона, констатировал, что США уже ввели все серьёзные рестрикции и найти новые цели для ограничений довольно трудно.

«Легкодоступных целей осталось мало и как раз потому, что США и их союзники уже... ввели такие масштабные санкции против каждого сектора российской экономики», — сказала корреспондент CBS News в Белом доме Нэнси Кордес.

При этом The Wall Street Journal полагает, что новые санкции США будут иметь лишь ограниченный и краткосрочный эффект. О том, что очередной пакет рестрикций вряд ли нанесёт серьёзный удар по России, написала и The Washington Post. В публикации газеты, в частности, говорится, что в текущем году российская экономика, согласно ожиданиям, будет расти быстрее, чем американская, немецкая, французская или британская.

«Новые американские санкции, о которых было объявлено в пятницу, вряд ли изменят данную реальность, учитывая жизнестойкость России», — признают журналисты WP.

Как полагает Игорь Юшков, США и ЕС удалось добиться лишь тактических задач, например повысить издержки при экспорте российских товаров или импорте оборудования в РФ. Однако целью Запада было «устроить в России голодные бунты и революцию», но очевидно, что этого они не добились.

«Дестабилизации политической системы в России не произошло. Скорее, наоборот, наблюдается сплочение и настрой против Запада. Поэтому США и ЕС переходят к долгосрочной стратегии. Они понимают, что развитие России всё равно будет, но надо его сдерживать и постоянно напрягать российскую экономику. Такой политики они и будут пытаться придерживаться», — говорит эксперт.

В свою очередь, Сергей Пикин считает, что Россия смогла извлечь пользу из западных рестрикций.

«Конечно, санкции — это ограничения, которые мешают стране. Но они принесли и благо: благодаря рестрикциям к нам пришло понимание, что полагаться можно только на свои силы. Из-за этого поменялась вся наша внешняя и внутренняя экономическая политика. Теперь мы рассчитываем на собственные ресурсы и возможности нашей внутренней экономики», — резюмировал специалист.