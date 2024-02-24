WP: новые американские санкции вряд ли нанесут серьёзный удар по России

Новые американские санкции, введённые накануне в отношении Москвы, вряд ли нанесут серьёзный удар по России, учитывая «жизнестойкость» страны.

Об этом пишет газета The Washington Post.

Автор публикации отметил, что в текущем году ожидается, что российская экономика будет расти более быстрыми темпами, чем американская, немецкая, французская или британская.

«Новые американские санкции, о которых было объявлено в пятницу, вряд ли изменят данную реальность, учитывая жизнестойкость России», — говорится в статье.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден подтвердил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.

Минфин США объявил о новых санкциях против российских банков и оператора российской национальной платёжной системы МИР.