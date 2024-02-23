«Носят по большей части вегетарианский характер»: как новые санкции США и ЕС могут отразиться на экономике России

В Евросоюзе согласовали 13-й пакет антироссийских санкций. Новые рестрикции затрагивают 194 физических и юридических лица и направлены в основном против оборонного сектора страны. Одновременно свыше 500 дополнительных рестрикций в отношении Москвы решили ввести США. Американские меры также касаются ВПК РФ, но при этом распространяются и на финансовый сектор, торговлю, энергетику и строительство. Впрочем, по мнению специалистов, новые санкции Запада не вызывают удивления и вряд ли станут критичными для экономики РФ.

Страны Евросоюза после двух месяцев переговоров утвердили очередной пакет антироссийских санкций. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщили в Совете ЕС.

Одобренный перечень рестрикций стал 13-м по счёту за последние два года и затронул ещё 106 физических и 88 юридических лиц. Как подчеркнули в Евросовете, ограничения направлены прежде всего в отношении военно-промышленного комплекса РФ.

«Европейский союз продолжает оказывать давление на Россию. Сегодня мы ещё больше ужесточаем ограничительные меры против российского военного и оборонного сектора, вводя санкции против ещё большего числа юрлиц в третьих странах, которые поставляют военное оборудование... Мы сохраняем единство в своей решимости остановить военную машину России и помочь Украине», — заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

В новый санкционный список ЕС попали 27 юрлиц, которые «непосредственно поддерживают» российский ВПК. Причём речь идёт не только об отечественных предприятиях, но и о компаниях из Индии, Китая, Сербии, Казахстана, Турции, Таиланда и Шри-Ланки. Для этих организаций будут действовать более жёсткие ограничения на поставки европейских товаров и технологий двойного назначения, а также продукции, которая может «способствовать технологическому развитию» оборонного сектора РФ.

Одновременно Евросоюз запретил поставлять в Россию компоненты для разработки и производства беспилотников, электрические трансформаторы, полупроводники, определённое оборудование и некоторые химические вещества. Это, как полагают в ЕС, также должно помешать развитию промышленного потенциала РФ.

Помимо ВПК и связанных с ним лиц, 13-й санкционный пакет затрагивает представителей судебной власти России. Также ограничения распространяются на политиков и граждан, ответственных за «незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей».

Среди физических лиц под санкции, например, подпали губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа, Белгородской, Пензенской, Рязанской и Тульской областей, а также министры образования, здравоохранения, труда и соцполитики Херсонской области. Помимо этого, ограничения были введены против замглавы Минобороны России Алексея Криворучко, начальника Центра беспилотной авиации МО РФ Александра Федорко, замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова и директора МАК «Вымпел» Игоря Макушева.

В числе подпавших под санкции юрлиц оказались компании «Авиатек», «МГ-Флот», «Совфрахт», ВНИИРТ и Ульяновский механический завод. Также рестрикции были введены против общероссийского общественно-государственного движения «Движение Первых».

Всего в чёрном списке Евросоюза теперь более 2 тыс. человек и компаний. Их активы в ЕС заморожены, а европейские граждане и бизнес больше не могут переводить им деньги. Причём подпавшим под санкции физлицам запрещается въезжать на территорию объединения или следовать через неё транзитом.

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«Все эти ограничения носят по большей части вегетарианский характер. Они могут быть болезненными для отдельных физлиц и компаний, которые имеют отношение к оборонке, но для экономики в целом рестрикции нельзя назвать критичными. Важно, что санкции не затрагивают, например, алмазную или атомную отрасли, поскольку это невыгодно самой Европе, которая зависит от этих ресурсов», — отметил в беседе с RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его мнению, определённые трудности могут быть вызваны ограничениями против стран — партнёров России. Так, в условиях санкционного давления некоторые крупные организации из дружественных государств будут вынуждены прекратить сотрудничество с Москвой. Впрочем, небольшие и средние компании продолжат работать с Россией и через них «останется лазейка по обходу санкций», уверен специалист. Похожей точки зрения придерживается и доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

«На первых порах это действительно может создать сложности для бизнеса. Однако, думаю, что через политические каналы можно будет найти пути обхода ограничений», — подчеркнул собеседник RT.

Потуги Вашингтона

Одновременно с Европой о новых антироссийских ограничениях в пятницу объявили и США. По словам американского президента Джо Байдена, Вашингтон одобрил свыше 500 дополнительных рестрикций против Москвы. Как уточнил глава Белого дома, эти меры затрагивают финансовый сектор и ВПК РФ, торговые цепочки и лиц, уклоняющихся от санкций в разных странах.

«Мы также вводим новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за оказание скрытой поддержки российской военной машине. Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению доходов России от энергоносителей. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию по всему миру», — добавил Байден.

В частности, ограничительные меры Штатов коснулись Национальной системы платёжных карт (оператора платформы МИР), ПАО «СПБ Банк», Банка Авангард, РостФинанс Банка, Модульбанка и других финорганизаций. Помимо этого, в список вошли Росгеология, девелоперская группа ПИК, производитель автомобилей бренда Aurus, Трубная металлургическая компания, «Русхимальянс», «Алмазювелирэкспорт», «Трансконтейнер», Императорский Тульский оружейный завод, НОВАТЭК-Мурманск, судостроительный комплекс «Звезда», «Мечел» и ещё ряд компаний, в том числе из Китая, ОАЭ и Сербии.

Все эти организации подпадают под действие так называемых блокирующих санкций. Активы компаний в Штатах будут заморожены, а американскому бизнесу запретят с ними работать.

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«В целом можно сказать, что худшего не произошло. Многие опасались, что США введут санкции против Национального клирингового центра, в результате чего под угрозой бы оказались биржевые торги долларом и евро, но этого не случилось. Проблемы из-за ограничений сохраняются у Санкт-Петербургской биржи, в том числе из-за подпадания СПБ Банка под ограничения. Однако все остальные рестрикции не вызывают большого удивления», — рассказал RT экономист и директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, в связи с введением санкций в отношении НСПК банки дружественных стран, у которых есть активы в США, перестанут принимать у себя оплату картами МИР. В этой связи Москве, скорее всего, придётся создавать отдельную платёжную систему с государствами-партнёрами. Впрочем, на расчёты внутри России новые ограничения Штатов никак не повлияют, уверен эксперт.

«Немного удивительно, что в санкционный список попал застройщик ПИК, работающий на внутреннем рынке. Причём стройматериалы у России в основном собственные, а строительную технику мы производим сами или импортируем из Белоруссии и Китая. Впрочем, это определённый сигнал другим девелоперам, что США пустились во все тяжкие и вводят санкции против кого угодно, лишь бы против России. Санкции по-прежнему остаются бессмысленным проявлением русофобской политики Запада», — добавил Лобода.

«Нам предрекали крах, а экономика растёт»

В общей сложности на данный момент в отношении России действует около 20 тыс. различных санкций (более 17 тыс. из них было введено с февраля 2022-го, после начала СВО). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых, следует из открытых данных, включая материалы специализированного портала Castellum.AI.

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Рестрикции затронули, в частности, энергетику, авиацию, торговлю, банковскую отрасль и финансовый сектор. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальное снижение составило лишь 1,2% и оказалось даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисных 2015-м (2%) и 2009-м (7,8%), говорится в материалах Международного валютного фонда и Минэкономразвития РФ.

Более того, в 2023-м ВВП сумел полностью отыграть санкционные потери и вырос на 3,6%. Таким образом, страна не просто выдержала беспрецедентное внешнее давление, но и продолжила уверенно развиваться. Об этом 2 февраля заявил президент Владимир Путин на форуме «Всё для Победы!».

«Вся экономика продемонстрировала устойчивость... Нам предрекали, как вы знаете, спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать известный жест, не буду этого делать... Ничего у них не получится. А наша экономика растёт, в отличие от их экономик, и сегодня... по паритету покупательной способности (ППС)... стала первой в Европе, пятой в мире. И этот процесс будет нарастать», — подчеркнул Путин.

Примечательно, что темпы экономического роста в России по итогам 2023 года оказались заметно выше, чем в США (2,5%) и еврозоне (0,5%). Причём десять европейских государств, включая Германию, и вовсе столкнулись с рецессией. Одной из главных причин такой динамики во многом стали последствия антироссийских санкций, считают аналитики.

«Любые санкции имеют двухсторонний эффект. Конечно, для каких-то наших отраслей и компаний эти ограничения приносят большой дискомфорт. Впрочем, некоторые страны Запада много потеряли на этих рестрикциях, но всё ещё полагают, что игра стоит свеч», — заключил Георгий Остапкович.