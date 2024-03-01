Операция «Золотая рыбка»: что известно о шпионской сети ЦРУ на Украине

На украинской территории находится гораздо больше баз ЦРУ, чем утверждается в статье NYT, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, спецслужбы России знают об этой угрозе и противодействуют ей. Ранее NYT сообщила о существовании на Украине 12 секретных объектов ЦРУ, расположенных вдоль российской границы, которые осуществляют сбор разведданных. Журналисты также рассказали, что шпионская сеть ЦРУ была развёрнута на украинской территории после «евромайдана» в 2014 году. Как отмечают аналитики, в действительности ЦРУ вело активную работу на Украине ещё до госпереворота и свержение президента Виктора Януковича стало результатом в том числе этой деятельности.

На Украине находится гораздо больше баз ЦРУ, чем утверждается в статье газеты The New York Times (NYT), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Наверняка баз ЦРУ не 12, а гораздо больше. Это не секрет, и мы всё это прекрасно знаем», — сказал представитель Кремля.

Песков констатировал, что ЦРУ, как и во времена холодной войны, видит в России противника.

«Мы для ЦРУ являемся противником — это было во времена Советского Союза, это было во времена советского и раннего российского романтизма. Это есть и сейчас. Мы противники для них, они работают против нас. И наши спецслужбы участвуют в этой борьбе и занимаются необходимыми контрдействиями», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее в ходе круглого стола в штаб-квартире ОБСЕ, приуроченного к десятой годовщине госпереворота в Киеве, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что присутствие на Украине после 2014 года баз ЦРУ, о котором рассказала The New York Times, напрямую связано с нарушением Минских соглашений.

Дмитрий Песков

РИА Новости

© Сергей Бобылев

«Пункт 10 Минских соглашений, который предусматривал вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, заиграл новыми красками после публикации газеты The New York Times, где констатировалось, что ЦРУ создало на подконтрольной Киеву территории как минимум 12 баз, где располагались диверсанты, мониторинговые центры, в общем, территория Украины активно осваивалась американскими, натовскими структурами, там присутствовали боевые подразделения», — сказал Мирошник.

«Буданов был давно завербован»

Напомним, 25 февраля NYT опубликовала обширный материал о работе ЦРУ на Украине на протяжении последних десяти лет. Как подчёркивают авторы статьи, после «евромайдана» Киев стал «одним из важнейших разведывательных партнёров Вашингтона в борьбе с Россией».

По информации издания, США разместили на украинской территории сеть шпионских баз, включающую 12 секретных объектов, расположенных вдоль российской границы. Эта сеть занималась в том числе сбором разведданных.

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Кроме того, ЦРУ провело операцию «Золотая рыбка» по подготовке украинских шпионов, которых обучали вербовке и сбору секретной информации в России.

Утверждается, что примерно в 2016 году ЦРУ приступило к подготовке элитного украинского спецназа, известного как подразделение 2245. Одним из офицеров этого подразделения был Кирилл Буданов, который сейчас занимает пост руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В публикации NYT отмечается, что шпионское ведомство США настолько высоко ценило Буданова, что даже поспособствовало отправке его на лечение в медицинский военный центр в США после ранения в руку.

По мнению генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, Буданов и сейчас работает на ЦРУ.

«Когда человек находится длительное время в зоне контактов с ЦРУ, то ведомство обязательно примет меры по формализации этих взаимоотношений. В результате такой формализации человек становится их агентом, полностью управляемым. Очевидно, что Буданов был давно завербован. Более того, сейчас он находится под полным контролем ЦРУ», — сказал аналитик в беседе с RT.

Как утверждает NYT, обученные ЦРУ украинские боевики причастны к убийству известных командиров ополчения Донбасса — Арсена Павлова (позывной Моторола) и Михаила Толстых (позывной Гиви). Кроме того, они захватывали российские беспилотники и средства связи, чтобы технические специалисты ЦРУ могли изучить их и взломать системы шифрования.

Кирилл Буданов

Gettyimages.ru

© Maxym Marusenko / NurPhoto

Авторы материала признают, что активная деятельность ЦРУ на Украине могла вызывать обеспокоенность у Москвы. Вместе с тем они пишут, что представители ЦРУ якобы неохотно вовлекались в антироссийские операции и даже пытались сдерживать Киев в этом вопросе, «поскольку боялись, что украинские чиновники не оправдают доверия, а также опасались спровоцировать Кремль».

«По мере углубления сотрудничества после 2016 года Киев стал проявлять нетерпеливость в отношении того, что ему представлялось необоснованной осторожностью со стороны Вашингтона, и начал организовывать ликвидации отдельных лиц и иные летальные операции, что шло вразрез с условиями, которые украинцы, по мнению Белого дома, согласились соблюдать. Разгневавшись, официальные лица в Вашингтоне пригрозили приостановить поддержку, но так этого и не сделали», — пишет NYT.

«Готовили свержение власти»

По версии NYT, ЦРУ якобы начало работу на Украине лишь после «майдана» в 2014 году. Однако, как отмечает Дмитрий Песков, на самом деле секретные службы Вашингтона начали действовать там задолго до госпереворота.

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«ЦРУ, другие соответствующие ведомства Соединённых Штатов... ещё до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей, готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны», — сказал Песков.

Агентами ЦРУ также были американские советники, которые работали в офисе президента Украины, добавил пресс-секретарь Кремля.

«Хорошо известна работа так называемых американских советников, большая часть которых ведомственно принадлежала ЦРУ, — рассказал Песков. — Они прекрасно занимали рабочие места в здании администрации президента Украины».

По словам Александра Михайлова, ЦРУ не только присутствовало на Украине до «евромайдана», но и принимало активное участие в подготовке госпереворота 2014 года.

«В период «майдана» огромное количество сотрудников ЦРУ находилось в Киеве, контролируя всё, что там происходит. Они во многом занимались тем, чем занимаются политтехнологи, которые готовят выборы. Только в данном случае они готовили свержение власти. Я на 100% уверен, что половина высокопоставленных сотрудников СБУ являются агентами ЦРУ», — заявил специалист.

«Полное отсутствие суверенитета»

Аналитики отмечают, что присутствие ЦРУ на Украине можно рассматривать как часть усилий НАТО по освоению территории этой страны, о котором неоднократно заявляло российское руководство.

«Кто первым приходит на территорию государства, которое пытаются освоить? Это разведка и контрразведка. Они проводят формирование политической элиты за счёт своей агентуры влияния. Вырабатываются цели, задачи, формы, методы ведения разведывательной деятельности, в том числе диверсионной, террористической», — пояснил Александр Михайлов.

Беспорядки на Майдане в 2014 году

globallookpress.com

© Siarhei Balai/ZUMAPRESS.com

Несмотря на то что в публикации The New York Times деятельность ЦРУ на Украине представлена как попытка помочь Киеву, в реальности Вашингтон всегда преследовал там лишь свои интересы, подчеркнул Михайлов.

«США никогда не преследовали цели защитить Украину. Они продвигают там собственные интересы. Для них это плацдарм для расширения своего влияния в Восточной Европе», — считает специалист.

По мнению кандидата политических наук, доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, освоение западными спецслужбами Украины привело к тому, что политическая элита этой страны фактически превратилась в агентуру иностранных государств.

«Практически все представители украинской политической элиты являются выразителями интересов либо западных олигархий, либо западных политических элит, либо западных спецслужб и силовых структур. И делятся они только по принципу «кто чьи интересы обслуживает». Есть выразители интересов Лондона и MI6, есть выразители интересов США, как тот же Буданов, есть проводники интересов Брюсселя», — заявил эксперт в комментарии RT.

При этом политолог обращает внимание на тот факт, что за постсоветские годы украинское общество было доведено до такого состояния, что для них подобное сотрудничество уже не является чем-то предосудительным.

«Для украинцев сведения о работе их политиков на западные спецслужбы не являются компроматом. Они, наоборот, гордятся, что их высокопоставленные деятели, в том числе руководители силовых структур, работают проводниками влияния белого западного господина — США. Но с точки зрения нормальной политической логики, конечно, это позор для страны и убедительное свидетельство полного отсутствия суверенитета у Украины», — резюмировал эксперт.