Песков: ЦРУ работает против России, спецслужбы занимаются контрдействиями
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире Первого канала.
«Мы для ЦРУ являемся противниками. Это было во время Советского Союза, это было во время нашего советского и раннего российского романтизма», — отметил Песков.
Он добавил, что и в настоящее время Россия является для ЦРУ противником. Представитель Кремля подчеркнул, что российские спецслужбы предпринимают необходимые контрдействия в этой борьбе.
Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ЦРУ даёт Вооружённым силам Украины разведданные для целенаправленных ударов по территории России.