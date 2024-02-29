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Песков: ЦРУ работает против России, спецслужбы занимаются контрдействиями

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Центральное разведывательное управление США работает против России, а российские спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями.
Песков: ЦРУ работает против России, спецслужбы занимаются контрдействиями
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«Мы для ЦРУ являемся противниками. Это было во время Советского Союза, это было во время нашего советского и раннего российского романтизма», — отметил Песков.

Он добавил, что и в настоящее время Россия является для ЦРУ противником. Представитель Кремля подчеркнул, что российские спецслужбы предпринимают необходимые контрдействия в этой борьбе.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ЦРУ даёт Вооружённым силам Украины разведданные для целенаправленных ударов по территории России.

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