Захарова: ЦРУ даёт ВСУ координаты для нанесения ударов по территории России
- РИА Новости
Об этом дипломат сказала в беседе с газетой «Известия».
Захарова уточнила, что речь идёт не только о ЦРУ, но также о спецслужбах Великобритании.
«Они предоставляли координаты и данные украинским вооружённым силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО», — заявила она.
Ранее стало известно, что российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит в Белгородской области Вооружёнными силами Украины под давлением британских советников Киева.