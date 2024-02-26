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Захарова: ЦРУ даёт ВСУ координаты для нанесения ударов по территории России

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ЦРУ даёт Вооружённым силам Украины разведданные для целенаправленных ударов по территории России.
Захарова: ЦРУ даёт ВСУ координаты для нанесения ударов по территории России
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказала в беседе с газетой «Известия».

Захарова уточнила, что речь идёт не только о ЦРУ, но также о спецслужбах Великобритании.

«Они предоставляли координаты и данные украинским вооружённым силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО», — заявила она.

Ранее стало известно, что российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит в Белгородской области Вооружёнными силами Украины под давлением британских советников Киева.

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