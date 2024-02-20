«Кровавая развязка»: Николай Азаров — о виновниках массовых убийств на Майдане

Убийства протестующих и силовиков в центре Киева 20 февраля 2014 года были организованы оппозицией и их американскими кураторами. Об этом в интервью RT заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, расстрелы послужили поводом для свержения президента Виктора Януковича. Вооружённый госпереворот произошёл вопреки мирным договорённостям от 21 февраля, гарантами которых были представители ФРГ, Франции и Польши. Как полагает Азаров, только выполнение задач СВО даст возможность провести объективное судебное разбирательство произошедших десять лет назад убийств.

— Николай Янович, 20 февраля 2014 года на киевском Майдане пролилась кровь. Из снайперского оружия были убиты 53 человека, более 100 были ранены как со стороны митингующих, так и со стороны правоохранителей. Эти события ещё больше разогрели и без того бурлящий котёл «майдана», и в результате законная власть была низложена. Кто виновен в тех убийствах?

— Давным-давно установлено, кто этим занимался и кто организовывал расстрелы. Это Андрей Парубий и Сергей Пашинский. Первый — так называемый комендант «майдана», второй фактически был его заместителем. Они были организаторами и одними из участников убийств. Видимо, за эти «заслуги» после госпереворота они вошли в состав Верховной рады, причём Парубий был назначен спикером, а Пашинский возглавил комитет по нацбезопасности.

Определённую роль в тех событиях сыграл будущий президент «постмайданной» Украины Пётр Порошенко. Он договаривался о доставке в Киев грузинских снайперов. Помимо них, в расстрелах участвовали литовские снайперы. Убийства проходили под руководством американских инструкторов.

Существует огромное количество свидетельств, документальных подтверждений, кто и как организовывал убийства, где находились снайперы, с каких зданий они вели огонь.

Новое расследование: «Беркут» не расстреливал протестующих на Майдане

Выяснением обстоятельств гибели протестующих и милиционеров занимались не только российские СМИ и исследователи. Это делали некоторые западные и украинские журналисты. Все приходили к одним и тем же выводам: расстрелы были нужны, чтобы возложить вину на «преступный режим Януковича» и объяснить тем самым причину государственного переворота, оправдать свержение законной власти.

Естественно, «постмайданные» власти не были заинтересованы в непредвзятом расследовании преступлений, потому что им пришлось бы самих себя привлекать к уголовной ответственности. Со смещением Порошенко и приходом Зеленского к руководству Украиной также ничего не изменилось.

Более того, чтобы не допустить распространения правды о кровавой развязке на «майдане», его до абсурдности мифологизировали. Например, во многих городах Украины появились мемориалы «небесной сотне». Создатели этого культа как будто бы «забыли», что столько человек даже не погибло и что среди тех, кого расстреляли, были милиционеры, которые «выполняли преступные приказы Януковича».

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Десять лет людям внушают, что стоявшие на Майдане боролись за свободу. Какой же свободы им не хватало? Вот сейчас украинцы живут в тоталитарном нацистском режиме, когда за оппозиционное мнение о режиме Зеленского убивают и сажают в тюрьму. Почему же сегодня никто не протестует на Майдане, не борется за свободу, за соблюдение элементарных человеческих прав?

— Тем не менее Запад и «постмайданный» режим пришли к иным выводам. Утверждается, что Украина встала на европейский путь и добилась определённого прогресса... Но вернёмся к разбору событий десятилетней давности. Не секрет, что до кровавой развязки со снайперами происходили жёсткие столкновения между правоохранителями и протестующими. Впоследствии оппозиция и Запад использовали эти инциденты, чтобы уличить беркутовцев и других силовиков в том, что насильственные методы, в том числе физическая расправа, были для них чем-то нормальным. Что вы можете на это сказать?

— Возможно, на «майдане» действительно были отдельные случаи чрезмерного применения силы. Но в остальном правоохранители действовали согласно тем весьма мягким корректным приказам, которые они получали. Кстати, огнестрельное оружие им не выдавали, применялись только спецсредства.

Янукович не извлекал никакой выгоды из обострения ситуации. Зачем ему было отдавать команду расстреливать людей на «майдане»? И неужели кто-то всерьёз считает, что «майдан» нельзя было разогнать без применения оружия? Да десять раз это можно было сделать.

Логика Януковича заключалась в том, что он категорически избегал кровопролития. Какие ещё могут быть версии? «Майдан» — это провокация, организованная американскими спецслужбами и представителями тогдашней оппозиции с целью госпереворота. Для этого всё и делалось.

Раненный сторонник «майдана», 20 февраля 2014 года

AFP

© LOUISA GOULIAMAKI

— Могло бы развитие ситуации на «майдане» пойти по другому сценарию? Можно ли было обойтись без жертв? Или расстрелы вписывались в логику антиправительственных выступлений?

— Как десять лет назад, так и сегодня я считаю, что «майдан» было необходимо ликвидировать после того, как он переступил закон. Черту закона «майдан» перешёл 30 ноября 2013 года, когда толпа пошла на штурм здания администрации президента. Вот и всё.

Вместо этого начались пустые переговоры с оппозицией в лице Виталия Кличко (лидера партии «Удар». — RT), Арсения Яценюка (председателя политсовета партии «Батькивщина». — RT) и нациста Олега Тягнибока (лидер ультраправого ВО «Свобода». — RT). В ходе этих пустых обсуждений власть только расшатывалась и в итоге была свергнута.

Между тем для ликвидации переступившего черту закона протестного движения были все необходимые легальные инструменты. Была Конституция Украины, которая требовала от власти защищать конституционный строй и легитимный политический режим. Был закон о милиции, который разрешал использовать силу, спецсредства и огнестрельное оружие для защиты государственной власти.

Сотрудники правоохранительных органов у сгоревшего Дома профсоюзов на площади Независимости в Киеве

РИА Новости

© Андрей Стенин

Ведь сделал же это Александр Григорьевич Лукашенко в 2020—2021 годах и без применения огнестрельного оружия. Незаконные акции систематически разгонялись, а зачинщики задерживались. В итоге белорусский «майдан» пошёл на спад и окончательно выродился.

— Почему же решение о силовом разгоне не было принято? Чем вы это объясняете?

— Потому что в тот момент власть не хотела никакого кровопролития и рассчитывала, что получится договориться по-мирному. Доверяли американцам, доверяли гарантам соглашения от 21 февраля — Польше, Германии, Франции. Я имею в виду Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине, которое подписали Янукович, Яценюк, Тягнибок, Кличко при посредничестве представителей ЕС.

Собственно, оно и было заключено после большого числа жертв пуль снайперов. Считалось, что таким образом можно было остановить убийства. Напомню, что соглашение предусматривало отвод сил обеих сторон, прекращение насилия, формирование нового правительства, принятие новой Конституции, досрочные выборы президента.

Однако уличные радикалы воспользовались такими уступками и захватили ключевые государственные учреждения: здание правительства, здание Верховного совета (Верховной рады. — RT), здание администрации президента.

Янукович был вынужден вылететь в Харьков, и в этот же день (22 февраля. — RT) его признали покинувшим территорию страны. Если бы в этот момент президент находился на рабочем месте, его бы, скорее всего, убили. И поверьте, никого бы на Западе это не смутило.

Хорошо, что такой кровавой развязки не произошло. В любом случае европейским странам ничего не помешало отречься от подписанного соглашения уже на следующий день, 22 февраля, и легитимизировать госпереворот.

— Тема «майдана» обсуждалась в недавнем интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Президент России напомнил, как США просили Москву отговорить Януковича от применения силы в обмен на аналогичную уступку от оппозиции. Однако вооружённая оппозиция всё равно осуществила госпереворот при поддержке ЦРУ. Неужели этого нельзя было предвидеть?

— У Януковича был вполне понятный план. Он его не скрывал — это мирное урегулирование. К этому процессу подключились так называемые лидеры «майдана», на тот момент министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МИД Польши Радослав Сикорский и представитель Франции Эрик Фурнье (занимал должность руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции. — RT).

Соглашение от 21 февраля казалось выходом из тупика, потому что оппозиция под контролем западных кураторов обязалась освободить все захваченные здания. Правда, и Янукович должен был отвести силы правопорядка из центра Киева.

Виталий Кличко, Олег Тягнибок, Виктор Янукович, Арсений Яценюк (слева направо) во время подписания соглашения об урегулировании кризиса на Украине, 21 февраля 2014 года

РИА Новости

© Андрей Мосиенко

Однако 22 февраля события стали развиваться не по такому сценарию. Вместо этого сработал совершенно другой план — план, который вынашивали американцы. США вмешались в ситуацию, воспользовались тем, что Янукович выполнил свои обязательства (отвёл войска. — RT), и добились своей цели — смещения законной власти и утверждения нового руководства, которое было готово повести Украину по прозападному марионеточному пути.

— Можно ли говорить, что «майдан» и последующий госпереворот были необходимы для того, чтобы рассорить Россию и Украину?

— «Майдан» был нужен, чтобы привести к власти в Киеве антироссийские силы и развернуть наступление на всё русское в стране. Обратите внимание, что первый закон, который приняли самозваные власти после отстранения Януковича, касался запрета регионам свободно использовать русский язык (речь идёт об отмене закона Кивалова — Колесниченко, принятого в 2012 году).

Это было сделано в стране, где около 80% разговаривают на русском языке и где почти половина людей — русские! Им стали законодательно запрещать использовать родной язык!

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После этого началось преследование всех сил, выступающих за мир, дружбу, да и просто нормальные отношения с Россией. Начались убийства людей, уличённых националистами в «пророссийских» взглядах и настроениях. Именно поэтому восстал Крым, восстал Донбасс, восстал Харьков, восстала Одесса, восстало Запорожье. Эти выступления новая власть решила потопить в крови. В Крыму это не удалось сделать только из-за высокой самоорганизации местных жителей и операции, которую провела российская армия.

— Есть ли надежда на то, что организаторы госпереворота и убийств людей на «майдане» будут наказаны?

— А кто их накажет? Всё-таки главные организаторы — это американцы, кураторы из ЦРУ, Госдепа и других госструктур США. Виновны в случившемся и европейцы, но я также не представляю, как можно привлечь к ответственности должностных лиц стран — членов ЕС.

Пожалуй, единственное, что реально сделать, — это выполнить задачи СВО, осуществить денацификацию и демилитаризацию Украины. Тогда получится поднять документы, организовать объективное расследование и провести открытый судебный процесс.