Песков: ЦРУ ещё до 2014 года активно работало на Украине и вербовало людей
«ЦРУ и другие соответствующие ведомства США ещё до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей и готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны», — сказал представитель Кремля.
Песков назвал это хорошо известным фактом.
Он также рассказал, что ещё до 2014 года так называемые американские советники, которые работали на ЦРУ, занимали рабочие места в здании администрации президента Украины.
Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ЦРУ даёт Вооружённым силам Украины разведданные для целенаправленных ударов по территории России.