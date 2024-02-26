Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Центральное разведывательное управление Соединённых Штатов ещё до 2014 года начало активно работать на Украине и вербовать там людей для осуществления подрывной деятельности в России.

«ЦРУ и другие соответствующие ведомства США ещё до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей и готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны», — сказал представитель Кремля.

Песков назвал это хорошо известным фактом.

Он также рассказал, что ещё до 2014 года так называемые американские советники, которые работали на ЦРУ, занимали рабочие места в здании администрации президента Украины.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ЦРУ даёт Вооружённым силам Украины разведданные для целенаправленных ударов по территории России.