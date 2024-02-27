«Механизм обкатан»: в конгрессе США озвучили план демократов разыграть карту российского вмешательства перед выборами

Демократы готовятся вновь разыграть карту российского вмешательства в преддверии президентских выборов в США, заявила законодатель от Республиканской партии в палате представителей Марджори Тейлор Грин. Она призвала республиканцев быть готовыми к тому, что их будут обзывать «российскими симпатизантами» за поддержку Дональда Трампа. Грин также допустила, что сторонники Джо Байдена таким образом готовят почву, чтобы не утверждать победу Трампа или объявить ему импичмент. Демократы, по её словам, будут говорить о влиянии «российской дезинформации» и готовы обвинять в поддержке РФ тех, кто выступает против финансирования Украины. Эксперты уверены, что обеспокоенность Грин оправданна, поскольку демократы уже успели обкатать механизм запугивания электората российским вмешательством для дискредитации Трампа и его сторонников.

Демократы готовятся вновь разыграть карту российского вмешательства в преддверии президентских выборов в США, заявила законодатель от Республиканской партии в палате представителей Марджори Тейлор Грин.

«Демократы вновь будут поучать всех вокруг, обвинять в «российской дезинформации» и называть нас «российскими симпатизантами» за то, что мы раскрыли (схему. — RT) злоупотребления влиянием семейства Байденов, которая обогатила их на десятки миллионов долларов. Они будут называть республиканцев, отказывающихся финансировать войну на Украине… кем-то типа «русский тот-то и тот-то», игнорируя то, что мы просто хотим защитить нашу границу и не желаем больше платить за войны ЦРУ», — подчеркнула Грин.

Законодатель также обратила внимание, что политика демократов «настолько плоха», а администрация Джо Байдена «настолько ужасно справляется со своей работой», что Белому дому остаётся лишь продолжать обвинять Трампа и «кричать о России». Грин напомнила, что Байден и его администрация создали условия для «губительного вторжения более 10 млн нелегалов» в Соединённые Штаты, «уничтожили стоимость» доллара высокой инфляцией и «паршивым энергоубийственным» планом «Новый зелёный курс».

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«Так что все те из нас, кто просто беспокоится об Америке, американцах, о с трудом заработанных американских долларах наших налогоплательщиков, — будьте готовы, что вас будут называть «русскими теми-то и теми-то», поскольку демократы, зная, что Трамп победит, планируют не признавать его победу на выборах и готовятся повторно объявить ему импичмент, когда он вновь станет президентом; в этот раз (они. — RT) попробуют втянуть нас в свои опасные авантюры ещё больше — и всё ради политической власти!» — отметила Грин.

Как заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов, Москву «не удивляют» подобные инсинуации, связанные с «компиляцией откровенных домыслов, сплетен и махровых русофобских выпадов».

«Их причины кроются в неуверенности администрации (Байдена. — RT) в правильности и эффективности методов решения проблем как у себя «дома», так и на международной арене. Здесь не могут смириться с тем, что не достигают заявленных целей и теряют позиции мирового гегемона. А потому, как это стало уже в порядке вещей, ищут «виновных» на стороне. Такая роль в последние годы неизменно отводится России», — отметил Антонов, добавив, что Белый дом выставляет РФ «в качестве непримиримого врага».

«Явная предвзятость»

Напомним, Россия неоднократно отрицала приписываемые ей в прошлом попытки вмешательства в президентские выборы в США. При этом версия о «сговоре» Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года была в итоге опровергнута самими американскими властями.

Так, в мае 2023 года был опубликован доклад спецпрокурора США Джона Дарема, в котором утверждается, что Федеральное бюро расследований необоснованно подозревало 45-го американского президента в «сговоре» с РФ, поскольку ни у разведсообщества, ни у правоохранителей не было «никаких реальных доказательств» таких связей. Спецпрокурор пришёл к выводу, что ФБР не нужно было инициировать в 2016 году это расследование, которое было основано на «сырых, непроанализированных и неподтверждённых данных», а также начато поспешно. По словам Дарема, у американского Минюста и ФБР не получилось справиться с возложенным на них «важным мандатом строгой приверженности букве закона».

«Ощущается сохраняющаяся необходимость в том, чтобы ФБР и Министерство юстиции признали: недостаточно точный анализ, явная предвзятость подтверждения и чрезмерная готовность принимать за основу информацию от лиц, связанных с политическими оппонентами, привели к тому, что следователи оказались не в состоянии надлежащим образом рассмотреть альтернативные гипотезы и расследовали обвинения в сговоре или заговоре между американским избирательным штабом и иностранной державой без должной объективности или сдержанности», — отмечается в докладе спецпрокурора.

Белый дом

Gettyimages.ru

Как заявил после публикации этого доклада Дональд Трамп, документ со «скрупулёзным исследованием» свидетельствует о том, что «американский народ надули».

Доклад прокомментировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «те, кто занимался расследованием», подтвердили абсурдность обвинений в отношении России, «которые звучали» в США.

«Политтехнологическая стратегия»

Как отметил член правления Российской ассоциации политической науки политолог Владимир Шаповалов, обеспокоенность американского законодателя Грин относительно планов демократов развязать новую кампанию против России, обвинив её во вмешательстве в президентские выборы в США, вполне обоснованна.

«Озабоченность Грин и наверняка других представителей Республиканской партии тем, что будет разыграна в очередной раз эта карта, вполне понятна и имеет под собой вполне конкретные основания. Мы видим, что правящими демократами предпринимаются активные усилия, чтобы, с одной стороны, дискредитировать своих противников — республиканцев, а с другой — раздуть истерию вокруг так называемой российской угрозы», — пояснил Шаповалов в комментарии RT.

По его словам, вероятность, что именно такой стратегии будут придерживаться демократы, «практически стопроцентная».

«Учитывая, что этот механизм обкатан уже на протяжении длительного времени — ещё с 2016 года, — сейчас будет происходить то же самое. Демократы начнут активно убеждать электорат в якобы связи Трампа с Россией даже несмотря на то, что Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону достаточно чётко обозначил, что для РФ Байден, как вполне системный и предсказуемый политик, будет более приемлем. При этом Путин также обозначил, что Россия намерена работать с любым американским президентом. Тем не менее, несмотря на эти пояснения, в США всё равно заводится старая песня о том, что Трамп якобы как-то связан с РФ, и этот нарратив будет активно использоваться его противниками», — убеждён аналитик.

Эксперт также отметил, что Демократическая партия находится в проигрышной позиции, будучи в «заложниках одного из самых непопулярных президентов со времён основания США и курса его администрации».

«Байдена окутывает шлейф скандалов, в том числе криминальных, семейных и коррупционных. Беспокойство вызывает и физическое состояние президента. А когда демократы никак не могут остановить Трампа в его притязаниях на переизбрание, они заводят старую шарманку о российском вмешательстве. Это их последний козырь. Они манипулируют общественным мнением, играя на русофобских настроениях, которые сами же постоянно подпитывают через свои пропагандистские ресурсы», — заявил Шаповалов.

«Некоторые демократы даже придумали методичку — называют сторонников Трампа путинским крылом Республиканской партии. Активно педалируют тему, что Трамп хочет развалить НАТО. Но как политтехнологическая стратегия это не сработает на фоне низких рейтингов Байдена. Повестка Трампа, который делает упор на разрешение актуальных проблем внутри Америки: миграция, преступность, наркомания и всё остальное, — смотрится выигрышнее. Сейчас антироссийская риторика всё хуже и хуже работает против Трампа, а также всё меньше и меньше резонирует с чаяниями рядовых американцев. Поэтому историю про российское вмешательство они будут, конечно, пытаться как-то раскручивать, но я сомневаюсь, что это станет основной повесткой», — считает, в свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков.

В конгрессе США

AFP

Эксперт выразил уверенность, что, помимо темы «российского вмешательства в американские выборы», демократы также «будут активно продвигать риторику» и по другим направлениям.

«В частности, вполне реалистичным выглядит сценарий, связанный с обвинениями Трампа в нелегитимности из-за якобы организации им мятежа 6 января со штурмом Капитолия. На этом основании демократы постараются как-то заблокировать сертификацию итогов выборов через конгресс. Основной упор будет также делаться Демпартией на «спасение демократии». Таким образом сторонники Джо Байдена попытаются ужалить Трампа и ослабить его позиции на выборах», — полагает Дудаков.

Однако, как обратил внимание Шаповалов, у штаба Трампа и его сторонников есть свой план по «отражению такого рода обвинений».

«Дональду Трампу хватит энергии и харизмы, чтобы найти необходимые слова и противодействовать игре демократов. Ему не впервой отбиваться от подобных нападок. Кроме того, трамписты, судя по всему, делают ставку на разоблачение коррупционных схем семейства Байденов, всячески торпедируя расследования и выдвигая новые многочисленные обвинения», — заключил эксперт.