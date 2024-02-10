«Политический диагноз»: Байден отреагировал на заявления спецпрокурора США о проблемах с памятью у главы Белого дома

Джо Байден возмутился отчётом спецпрокурора США о ненадлежащем хранении секретных документов, в котором президент назван «пожилым мужчиной с проблемами с памятью». Вместо этого глава Белого дома считает себя «пожилым мужчиной с благими намерениями», который «знает, что делает». Он также заверил, что с его памятью всё в порядке. Аналитики, в свою очередь, напоминают, что определённые проблемы с ментальным здоровьем у Байдена наблюдаются довольно давно и уже стали поводом для шуток в самих Соединённых Штатах. В то же время в рядах демократов пока не нашлось другого кандидата, который бы мог представлять эту политсилу на предстоящих президентских выборах, отмечают эксперты.

Джо Байден возмутился частью отчёта спецпрокурора о ненадлежащем хранении секретных документов, в которой президент США назван «пожилым мужчиной с проблемами с памятью».

«Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я, чёрт возьми, знаю, что делаю. Я президент, я поставил эту страну на ноги. Мне не нужны его (специального прокурора. — RT) рекомендации», — заявил Байден во время пресс-конференции после своего неанонсированного обращения к нации.

Ранее на сайте Минюста США был опубликован отчёт спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов, в котором говорится, что глава государства уже преклонного возраста и имеет проблемы с памятью, поэтому и бумаги он хранил якобы по «невинной ошибке». Спецпрокурор принял решение не заводить уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов. В то же время экс-лидеру США Дональду Трампу за похожий кейс до сих пор грозит до 450 лет лишения свободы: ему тоже инкриминируют хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома.

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«Память господина Байдена была значительно ограничена — как во время записанных интервью с гострайтером (человеком, пишущем тексты для другого, не указывая своё авторство. — RT) в 2017, так и в его интервью нашему офису в 2023. Его сотрудничество с нашим расследованием, в том числе путём уведомления правительства о том, что афганские документы находились в его гараже в Делавэре, вероятно убедит некоторых присяжных, что он допустил невинную ошибку, а не действовал целенаправленно (то есть с намерением нарушить закон)», — говорится в отчёте Хёра.

По словам главы Белого дома, в этом документе также утверждается, что он якобы не помнит, когда умер его сын Бо.

«Да как он (специальный прокурор. — RT) посмел поднять эту тему? Честно говоря, когда мне задали этот вопрос, я подумал, что это не их собачье дело», — сказал Байден, подчеркнув, что он знает, когда скончался его сын, и ему не нужно, чтобы кто-то ему об этом напоминал.

Кроме того, американский лидер заверил, что его память не стала хуже.

«С моей памятью всё в порядке. Моя память… Посмотрите, чего я добился с того момента, как стал президентом», — сказал он.

Однако буквально через несколько минут Байден допустил оговорку, перепутав президента Египта Аль-Сиси с мексиканским лидером Лопесом Обрадором.

«Как вам известно, изначально президент Мексики (оговорка, Египта. — RT) ас-Сиси не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь (в Газу. — RT). Я пообщался с ним. Я убедил его их открыть», — сказал Байден.

Также Белого дома ответил на вопрос, почему именно он должен быть кандидатом от Демократической партии на пост 47-го президента США, учитывая, что многие американцы выражают беспокойство «относительно остроты» его ума и говорят, что он «слишком стар».

«Потому что я самый компетентный человек в этой стране, чтобы занимать должность президента Соединённых Штатов и закончить начатую мной работу», — считает действующий глава государства.

Белый дом

Gettyimages.ru

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Как заявил после выступления Байдена спикер палаты представителей Майк Джонсон в соцсети X, пресс-конференция Байдена в очередной раз подтвердила, что президент не соответствует занимаемой им должности.

«Пресс-конференция президента сегодня вечером явилась — в прямом эфире — дальнейшим подтверждением того, что было изложено в докладе специального прокурора. Он (Джо Байден. — RT) непригоден для должности президента», — указал Джонсон.

«Байденизмы»

Напомним, Джо Байден, которому в ноябре этого года должно исполниться 82 года, зачастую попадает в неловкие ситуации, допуская в своих публичных выступлениях оговорки, которые в Соединённых Штатах уже прозвали «байденизмами».

Более того, в последние дни подобные конфузы участились. Помимо упомянутой путаницы с президентом Египта, Байден на этой неделе назвал главу Франции Эммануэля Макрона фамилией экс-лидера республики Франсуа Миттерана, умершего в 1996 году, а канцлера ФРГ Олафа Шольца — Гельмутом Колем, который ушёл из жизни в 2017-м.

Из-за такого рода казусов многие в США ставят под сомнение способность Байдена продолжать руководить страной.

Так, согласно опросу организации Rasmussen Reports, данные которого были опубликованы 5 февраля, большинство американцев (59% респондентов) считают, что президент США Джо Байден теряет остроту ума, в то время как 33% опрошенных не согласились с этим утверждением. Кроме того, большинство респондентов подозревают, что СМИ пытаются скрыть снижение когнитивных способностей президента.

Джо Байден

AFP

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«Бомба замедленного действия»

По мнению экспертов, Байден сейчас рассчитывает продемонстрировать, что он «активнее и бодрее, чем он есть на самом деле», однако пока он этой цели не достиг.

«Байден очень нервно реагировал на вопросы журналистов, странно себя вёл. Эта пресс-конференция ещё больше усугубила ситуацию, показав, что из-за своей немощности он действительно не способен выполнять обязанности президента, тем более если речь идёт о следующем сроке», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его словам, несмотря на то, что отчёт спецпрокурора формально позволяет Минюсту США снять все обвинения против Байдена о ненадлежащем хранении секретных бумаг, этот документ попытаются использовать республиканцы и Трамп, чтобы доказать «неспособность сонного Джо находиться у власти».

«Доклад с точки зрения характеристики когнитивных способностей президента Соединённых Штатов — по сути, бомба замедленного действия. Ведь республиканцы однозначно будут развивать заложенную в отчёте мысль, что из-за старости и плохой памяти Байден не всегда способен контролировать свои действия. И это может стать одним из ключевых факторов в предвыборной кампании», — говорит Васильев.

Как считает, в свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова, тезисы спецпрокурора о плохой памяти Байдена усилят консолидацию электората республиканцев.

«Они ещё больше уверятся в том, что Байден не способен руководить страной и что ему нельзя доверять ядерную кнопку. Байден хотел снять вопросы однопартийцев к его ментальному здоровью, которые, если его состояние будет и дальше ухудшаться, могут заменить его на другого кандидата. Однако такой сценарий будет сложно реализовать, поскольку ставка уже сделана на фарс вокруг кампании Байдена», — отметила Федосова в комментарии RT.

Владимир Васильев также считает, что из-за «кадрового кризиса» в рядах Демпартии вряд найдётся кандидат на замену Байдена, но, возможно, будет создана некая рабочая схема.

«По сути, Байдену уже поставлен политический диагноз на официальном уровне, поскольку затронута проблема его когнитивных способностей. Складывается ощущение, что определённые силы в Демпартии пытаются каким-то образом повлиять на Байдена, чтобы он назначил другого вице-президента, который фактически мог бы исполнять обязанности главы Белого дома. Сейчас перед Байденом, по всей видимости, стоит задача победить на выборах и не допустить Трампа в Белый дом, а потом страной будет руководить кто-то другой», — рассуждает специалист.

Как указала Виктория Федосова, учитывая тот факт, что Байдену «списали его прегрешения» за хранение государственно важных документов в ненадлежащем месте, аналогичное дело против Трампа выглядит ещё более предвзятым и политизированным.

«Друзьям — всё, врагам — закон. Трампу — закон, а Байдену справку о том, что он мог так поступать в силу своего ментального состояния. И этим состоянием Минюст теперь может оправдать преступления главы Белого дома или его неправомерную политику», — полагает эксперт.

Дональд Трамп среди своих сторонников

AP

© Mark J. Terrill

Аналитики также считают, что ситуация с отчётом спецпрокурора сильно контрастирует с опубликованным журналистом Такером Карлсоном интервью с президентом России Владимиром Путиным, который во время разговора вёл себя «очень рационально и уверенно».

«Попытки Джо Байдена защитить себя от обвинений в том, что у него деменция, выглядят ещё нелепее на фоне абсолютной логичности и подкованности, которые продемонстрировал российский лидер во время интервью с Карлсоном», — отметила Федосова.

По словам Васильева, после просмотра интервью с российским президентом немощность Байдена ещё сильнее бросается в глаза.