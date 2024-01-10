«Выдавить из политического поля»: как развивается ситуация вокруг судебного преследования Трампа в США

Дональд Трамп откроет «ящик Пандоры» политических преследований, если согласится с требованием прокуратуры США отклонить его претензии на юридическую неприкосновенность, заявил адвокат Трампа Джон Лауро. Речь идёт о федеральном уголовном деле о попытках изменить в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года. Лауро заметил, что Джо Байден также может пойти под суд «за попытки помешать» Трампу стать следующим главой государства. Аналитики, в свою очередь, называют этот эпизод лишь частью судебной войны, которую действующая администрация Белого дома развернула против 45-го президента США. Впрочем, политологи сомневаются, что Байдену удастся устранить своего основного конкурента из предвыборной гонки.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп откроет «ящик Пандоры» политических преследований, если согласится с требованием прокуратуры США отклонить его претензии на юридический иммунитет в федеральном уголовном деле о попытках изменить в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года. Об этом заявил адвокат бывшего главы государства Джон Лауро после слушаний в апелляционном суде Вашингтона.

«Если мы примем то, чего хочет специальный советник, если примем то, чего хочет президент Байден, мы откроем ящик Пандоры для бесконечной череды политических преследований. Собственно, Джо Байдена можно будет привлечь к ответственности за попытки помешать этому человеку (Трампу. — RT) стать следующим президентом США», — сказал Лауро в присутствии своего клиента.

При этом, по его словам, Трампу и его команде нужны не политические преследования, а «политический процесс».

«Нельзя, чтобы в нашей стране каждые четыре года повторялся цикл взаимных политических упрёков, когда (текущая. — RT) администрация (президента США. — RT) критикует предыдущую администрацию, хотя, на самом деле, этот кандидат лидирует в опросах и станет следующим президентом Соединённых Штатов. Как отчётливо дала понять наша команда юристов, наша апелляционная команда — это будет катастрофой для страны. Это будет прямым посягательством на демократию, что недопустимо», — подчеркнул Лауро.

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Вопрос о том, обладает ли Трамп иммунитетом против юридического преследования за свои действия на президентском посту, рассматривает апелляционный суд федерального округа Колумбия в Вашингтоне.

Прокуратура попросила суд отказать Трампу в юридической неприкосновенности. Выступая на судебном заседании, помощник спецпрокурора Джеймс Пирс оспаривал существование в конституционном праве США принципа абсолютного иммунитета глав исполнительной власти и предупреждал о негативных последствиях внедрения такового.

Трамп, также принимавший участие в слушаниях, заявил после них, что отказ ему в праве на такую защиту создал бы «очень плохой» прецедент.

Адвокаты Трампа утверждают, что он как глава государства обладал юридическим иммунитетом и воспользовался правом на свободу слова, отказавшись признать поражение на выборах 2020 года. Защита экс-президента США настаивает, что уголовному преследованию должны были предшествовать импичмент Трампа конгрессом и его осуждение в рамках этой процедуры.

Прокуратура же пытается доказать, что Трампа можно судить за действия, предпринятые им на посту главы американской администрации.

До 700 лет тюрьмы

Как пишут СМИ, ранее спецпрокурор Джек Смит попытался ускорить процесс о якобы имевшем место вмешательстве Трампа в избирательные процедуры. Смит обратился напрямую в Верховный суд в обход промежуточных инстанций и попросил прояснить, имеет ли экс-глава Белого дома защиту от юридического преследования за шаги, которые относятся к периоду его президентства.

Трамп, со своей стороны, просил суд не соглашаться ускорить процесс, в рамках которого в том числе рассматривался и штурм Капитолия его сторонниками.

Белый дом

Gettyimages.ru

Позднее Верховный суд США отклонил запрос прокуратуры об ускоренном рассмотрении вопроса о границах юридической неприкосновенности Трампа и того, применимы ли они к ряду обвинений в его адрес.

В общей сложности Трампу инкриминируется 91 правонарушение в рамках четырёх уголовных дел, которые сам он расценивает как попытку демократов помешать ему переизбраться на высший государственный пост. Ряд статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Однако если суд решит определять наказание методом сложения сроков, по совокупности обвинений Трампу грозит более 700 лет тюрьмы.

«В интересах Байдена»

Опрошенные RT эксперты, комментируя ситуацию вокруг уголовного преследования Дональда Трампа, сходятся во мнении, что бывшего главу Белого дома таким образом пытаются окончательно «выдавить из политического поля». Дело о президентском иммунитете — лишь часть судебной войны, которую действующая администрация развязала против Трампа, констатируют аналитики.

«Очевидно, что 45-го президента США пытаются убрать с политической арены самыми разными способами, а он отчаянно этому сопротивляется, указывая, что всё это — политически мотивированная охота на ведьм. Трамп и его сторонники утверждают, что прокуратура США действует в интересах Байдена, пытаясь не допустить одобрение претензий Трампа на юридический иммунитет», — рассказал в беседе с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

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То, что происходит в Вашингтоне и в некоторых штатах, свидетельствует о решимости генеральной прокуратуры США действовать против Трампа, используя любые поводы.

«Федеральные ведомства, особенно те, чей персонал находится в федеральном округе Колумбия, абсолютно либерально идеологически настроены. А генпрокуратура США и вовсе подчиняется непосредственно администрации президента Байдена, поэтому Трамп и говорит о «байденовском» прокуроре, который действует в интересах нынешнего главы Белого дома», — пояснил Дробницкий.

Как считает, в свою очередь, политолог Александр Асафов, сейчас разворачивается «первый акт» избирательной кампании перед президентскими выборами, сопровождающейся «судебной войной».

«Всё развивается по аналогии с театральными канонами — стороны должны показать свой характер, обрисовать ситуацию и, конечно, поднять ставки. Этим Трамп с Байденом сейчас и занимаются. Но все государственные органы действуют в интересах 46-го президента. Это управляемый процесс, который может несколько придержать Трампа, но не исключит его из президентской гонки, поскольку для этого нет достаточных оснований», — сказал Асафов в комментарии RT.

Впрочем, Байден и его команда продолжают искать какие-то «политические лакуны», которые, по их мнению, могли бы повлиять на сложившийся расклад в рамках предвыборной гонки, указал Асафов. И это демонстрирует не только ситуация с юридическим иммунитетом, но и история, когда за счёт своих сторонников в ряде штатов Байден пытается не допустить Трампа до праймериз, отмечают аналитики.

«Несмотря на хвалёную систему сдержек и противовесов, Байден может назвать сторонников Трампа, то есть, по сути, большую часть граждан США, экстремистами, а также совершенно спокойно ограничивать своих политических оппонентов, если ему вздумается», — напомнил Асафов.

Президент США Джо Байден

AP

Однако совершенно очевидно, что какими бы ни были аргументы прокуратуры против Трампа, попытка не допустить его к выборам спровоцирует серьёзный гражданский конфликт в США, говорит Дмитрий Дробницкий.