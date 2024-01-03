Трамп оспорил решение, которым его не допустили к праймериз в штате Мэн

Экс-президент США Дональд Трамп обжаловал решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз о недопущении его до участия в праймериз штата.

Об этом пишет The Sun Journal.

Отмечается, что штаб бывшего американского лидера подал официальную апелляцию и документ находится на рассмотрении у судьи.

Ранее в CNN сообщили, что Трампа не допустят до праймериз республиканцев в штате Мэн.