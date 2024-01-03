Трамп оспорил решение, которым его не допустили к праймериз в штате Мэн
Экс-президент США Дональд Трамп обжаловал решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз о недопущении его до участия в праймериз штата.
Об этом пишет The Sun Journal.
Отмечается, что штаб бывшего американского лидера подал официальную апелляцию и документ находится на рассмотрении у судьи.
Ранее в CNN сообщили, что Трампа не допустят до праймериз республиканцев в штате Мэн.
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