В ответ на запреты Трампу: в Миссури пригрозили отстранить Байдена от участия в праймериз

Госсекретарь американского штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил не допустить президента США Джо Байдена к участию в праймериз на местном уровне, если Верховный суд США не восстановит экс-главу государства Дональда Трампа в праве баллотироваться на эту должность в штатах Колорадо и Мэн. Ранее такой запрет был вынесен в отношении Трампа на основании 14-й поправки к Конституции из-за якобы причастности Трампа к захвату Капитолия 6 января 2021 года. Политологи считают, что подобные взаимные запреты с использованием административного ресурса грозят уничтожением избирательной системы в США.

Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт заявил, что если Верховный суд США не восстановит Дональда Трампа в праве участвовать в праймериз в штатах Колорадо и Мэн, то такой же запрет на местном уровне будет применён в отношении Джо Байдена.

«Произошедшее в Колорадо и Мэне позорно и подрывает нашу республику. Надеюсь, Верховный суд отменит данное решение, в противном случае вмешаются государственные секретари (штатов. — RT) и добьются, чтобы новый правовой критерий для Дональда Трампа в равной степени применялся и к Джо Байдену», — написал Эшкрофт на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Позднее он заявил СМИ, что хотел бы избежать такого сценария, однако если Верховный суд не примет решения в пользу Трампа, то он будет неизбежен.

«Я не сторонник такого пути. Но, если мы по нему пойдём, (подобные меры. — RT) неизбежны, при условии что Верховный суд этому не помешает. Правила будут применяться одинаково. Я лишь надеюсь, что это будут правила не Колорадо и Мэна», — приводит слова Эшкрофта газета New York Post.

Напомним, ранее в двух штатах США — Колорадо и Мэне — местные власти запретили Дональду Трампу участвовать в праймериз, которые начнутся 5 марта. Верховный суд Колорадо вынес такое решение 19 декабря, 29 декабря о таком же запрете объявила государственный секретарь штата Мэн Шенна Беллоуз.

Дональд Трамп в суде

AP

© Eduardo Munoz Alvarez

Оба эти решения были вынесены на основе 14-й поправки к Конституции США, согласно которой человек, принёсший присягу в качестве должностного лица США, а затем участвовавший в мятеже, не может избираться или назначаться на государственные должности. Эта поправка была принята в 1868 году, после Войны Севера и Юга в Америке.

«Я осознаю, что прежде ни один госсекретарь штата не лишал кандидата в президенты допуска к (первичным. — RT) выборам на основании третьего раздела 14-й поправки к Конституции. Однако я также осознаю, что прежде ни один кандидат в президенты не участвовал в мятеже», — заявила Беллоуз в своём комментарии по поводу принятого ею решения.

Напомним, что против Дональда Трампа было возбуждено сразу несколько уголовных дел, одно из которых связано с попыткой пересмотра итогов выборов 2020 года, на которых победителем был объявлен соперник Трампа Джо Байден. Минюст США утверждает, что действия экс-президента привели к событиям 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа заняли здание Капитолия в Вашингтоне. Именно этот инцидент Демпартия называет мятежом.

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При этом официальных обвинений именно в подстрекательстве к мятежу или его организации Дональду Трампу предъявлено не было.

Экс-президент и его адвокаты уже подали апелляцию на решение Верховного суда Колорадо, а 2 января обжаловали запрет на допуск к праймериз в штате Мэн. Представители Трампа выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что у госсекретаря штата Шенны Беллоуз нет полномочий для установления подобных запретов.

«Государственный секретарь штата Мэн превысила свои полномочия, полностью проигнорировав Конституцию, когда в одночасье решила вычеркнуть имя Трампа из избирательного бюллетеня, вмешаться в выборы и лишить избирателей своего штата права голоса», — цитирует The Washington Post заявление представителей миллиардера.

Апелляция Трампа должна быть рассмотрена Верховным судом штата до 17 января, после этого дело может быть передано в Верховный суд штата Мэн либо в Верховный суд США. В свою очередь, дата обжалования запрета на участие Трампа в праймериз в штате Колорадо уже определена: Верховный суд США рассмотрит её 8 февраля.

Опасные конфигурации

Сторонники Дональда Трампа, осознающие, что демократы хотят всеми способами помешать ему принять участие в выборах 2024 года, начали использовать методы своих оппонентов против них самих, сказал в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Это такая «ответка» со стороны местных властей республиканских штатов, которые симпатизируют Трампу. Раз демократы ему мешают, вставляют палки в колёса и закрывают возможность в этом штате избираться, республиканцы теперь угрожают применить свой административный ресурс против Джо Байдена. Это такой политический бумеранг с их стороны», — пояснил политолог.

Выборы в США

Gettyimages.ru

© Hill Street Studios

При этом очевидно, что на юридические нормы ни одна из сторон уже не обращает никакого внимания, подчеркнул Константин Блохин.

«Очевидно, что сейчас вопрос не в юриспруденции, а в политической борьбе. Выборы 2024 года для обеих партий имеют решающее значение. Каждая из политических сил рассматривает себя буквально как последний шанс Америки. При этом на политическом поле нет кандидата, который мог бы сравниться по популярности с Трампом. Демократы знают об этом и потому всеми силами стараются не допустить его к выборам. А теперь республиканцы начали отвечать им тем же», — сказал эксперт.

Однако, как считает Константин Блохин, чем сильнее демократический истеблишмент давит на Трампа, тем популярнее он становится в глазах простых избирателей и соратников по партии, которые готовы активно бороться с оппонентами.

В свою очередь, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в разговоре с RT подчеркнул, что нынешнюю ситуацию, которая дестабилизирует политическую систему США, создали сами демократы.

«Они должны были одёрнуть своих подопечных в Колорадо и Мэне. Такие прожжённые политиканы, какие собрались в Демпартии США, должны были понимать, что в административную игру c запретом на участие в праймериз могут играть не только они. Эта игра очень политически острая, и это фактически шаг к разрушению единого политического пространства в Соединённых Штатах. Если представители Демпартии в тех штатах, которые они контролируют, могут исключать одного из главных кандидатов из избирательных списков, то почему республиканцы не могут этого сделать в тех штатах, которые контролируют они?» — констатировал политолог.

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Однако обмен такими запретами может привести к расколу страны на две части по политическому признаку, предупреждает Дмитрий Евстафьев.

«В перспективе может сложиться ситуация, когда в одних штатах в избирательных бюллетенях не будет Байдена, в других не будет Трампа. Такого в США раньше не было никогда. Это фактически фиксирует раскол страны на две части. Даже если этот процесс сейчас будет остановлен, прецедент создания таких несимметричных политических конфигураций в стране уже оформлен. А такого не было даже во время Гражданской войны в США», — пояснил эксперт.

При этом ситуацию усугубляет тот факт, что демократы свои решения о запретах Трампу участвовать в праймериз принимают вне правовых норм, поскольку он ещё не был осуждён за собственно организацию мятежа, подчеркнул Дмитрий Евстафьев.

«Более того, непосредственное участие в мятеже ему никогда не инкриминировалось, то есть использование этой поправки превращается в натягивание совы на глобус. Но в США уже никто не беспокоится о правовой стороне вопросов — все основные решения принимаются исключительно по политическим мотивам. Демократами движет исключительно стремление снять Трампа с выборов любой ценой», — добавил аналитик.

Всё это в итоге ведёт к подрыву доверия к самому институту выборов, отметил эксперт.

«В чистоту выборов, которые будут проходить в 2024 году, в действительности уже никто не верит. И есть очень высокая доля вероятности, что по нынешней избирательной системе президентские выборы проходят в Соединённых Штатах в последний раз», — заключил Евстафьев.