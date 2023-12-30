«Экстремальная политическая ситуация»: как Дональд Трамп стал фигурантом четырёх уголовных дел в 2023 году

Экс-президент США Дональд Трамп провёл уходящий 2023 год в судебных тяжбах. Кроме обвинений в попытке оспорить итоги выборов 2020 года, Трамп стал фигурантом ещё ряда дел: о подлоге финансовой документации, хранении в его резиденции во Флориде секретных документов, а также о сговоре, который в итоге привёл к штурму Капитолия сторонниками экс-президента в январе 2021 года. По словам политологов, судебное преследование Трампа политически мотивировано и направлено на то, чтобы не допустить его к участию в выборах 2024 года.

Экс-президент США Дональд Трамп провёл значительную часть 2023 года, участвуя в судебных разбирательствах по целому ряду дел, возбуждённых против него американским Минюстом. Он стал первым в истории страны бывшим главой государства, которому после ухода с поста были инкриминированы уголовные преступления.

В общей сложности Трампу был предъявлен 91 пункт обвинений по четырём уголовным делам. Миллиардер отверг все выдвинутые против него обвинения, назвав своё судебное преследование политическим.

Дело о тайных выплатах

Напомним, в марте Трампа обвинили в фальсификации финансовых документов, касающихся выплат денег Сторми Дэниелс, — порноактрисе, которая утверждает, что у неё была связь с миллиардером.

Прокуратура Нью-Йорка полагает, что Трамп приказал своему адвокату Майклу Коэну выплатить Дэниелс $130 тыс., чтобы избежать публичного скандала в последние недели президентской кампании 2016 года. Затем, по версии следствия, уже будучи президентом США, Трамп возместил эти расходы Коэну серией платежей. Прокуроры утверждают, что в нарушение законодательства Трамп обманным путем замаскировал эти платежи под корпоративные юридические расходы.

Дональд Трамп и Сторми Дэниэлс

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© Scott Olson / Drew Angerer

В октябре адвокаты Трампа подали апелляцию с требованием прекратить дело, которое, как они считают, является несостоятельным. В документе указывается, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил экс-президенту обвинения годы спустя после того, как сам скандал получил огласку, чтобы помешать его президентской кампании.

«После пяти лет беспорядочного, затянувшегося и блуждающего расследования, которое повлекло за собой необъяснимые и неконституционные отсрочки, окружная прокуратура представила пакет разрозненных политически мотивированных обвинений, содержащих юридические ошибки», — написали в ходатайстве юристы миллиардера.

Решение по этой апелляции пока не вынесено.

Дело о секретных документах

В июне федеральный спецпрокурор Джек Смит выдвинул против Дональда Трампа обвинения по делу о присвоении документов, представляющих особую важность для национальной безопасности. По версии следствия, покидая Белый дом в январе 2021 года, 45-й президент США забрал с собой эти документы, которые затем перевёз в свою резиденцию в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Прокуратура также утверждает, что Трамп показывал секретные документы лицам, не имевшим права их просматривать.

Сам миллиардер неоднократно заявлял, что не согласен с выдвинутыми обвинениями и отмечал, что действующий президент США Джо Байден в начале 2023 года попал в такую же ситуацию, однако против него никто обвинения не выдвигал.

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В январе 2023-го помощники Байдена обнаружили в его доме в Уилмингтоне документы с грифом «секретно». Сам Байден признал, что секретные документы у него действительно были, но хранились в закрытом гараже.

28 декабря Дональд Трамп, комментируя в своей соцсети Truth Social обвинения, связанные с хранением секретных документов, вновь обрушился на систему правосудия с критикой в связи с применением двойных стандартов.

«Фейковые новости (американские СМИ. — RT) и их подельники, радикальные левые демократы, пытаются найти способ объяснить, как они могут позволить Байдену избежать наказания, учитывая, что он абсолютно точно виновен, но притом привлечь к ответственности Трампа, хотя он ни в чём не виноват. Это их новая стратегия, но она не сработает. Наш народ слишком умён для этого», — написал миллиардер.

Суд по этому делу продолжается, следующее заседание запланировано на 20 мая 2024 года.

Дело о выборах в Джорджии

В августе Трампу были предъявлены обвинения в попытке повлиять на результаты голосования во время президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Экс-президент США и его сторонники утверждали, что итоги выборов, в соответствии с которыми победителем стал Джо Байден, были сфальсифицированы.

Обвинение строилось вокруг телефонного звонка Трампа госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру 2 января 2021 года, в котором 45-й президент убеждал чиновника провести повторный пересчёт и «найти» 11 780 голосов — число, необходимое для победы над Байденом в этом штате.

Дональд Трамп в суде Нью-Йорка

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© David Dee Delgado

18 декабря адвокаты бывшего президента подали апелляцию с требованием прекратить рассмотрение этого дела. Защитники миллиардера утверждают, что заявления Трампа касательного результатов выборов в Джорджии были не указаниями, а политическими прокламациями, и, следовательно, защищены первой поправкой к Конституции США о свободе слова.

«Первая поправка запрещает властям использовать свои полномочия в качестве инструмента для подавления неугодных точек зрения или же препятствования в том, что касается донесения гражданами таких точек зрения до должностных лиц», — подчеркнул в апелляции адвокат Стив Сэдоу.

Решение по этому возражению пока не вынесено.

Дело о результате выборов 2020 года

Стоит отметить, что попытки Трампа добиться пересмотра итогов выборов президента США привели к тому, что он стал фигурантом уголовного дела не только в штате Джорджия, но и на федеральном уровне.

В начале августа коллегия большого жюри одобрила обвинительное заключение в отношении экс-президента по четырём пунктам: сговор с целью нарушения прав избирателей, сговор с целью обмана правительства, препятствование официальному расследованию и сговор с целью препятствования расследованию.

Обвинение утверждает, что информация о фальсификациях, которую распространяли Трамп и его окружение, была ложной, а сам миллиардер пытался оказать давление на вице-президента Майкла Пенса с целью остановить процедуру утверждения победы на выборах Джо Байдена.

Это дело против Трампа, возможно, является самым серьёзным, так как Минюст США утверждает, что именно действия 45-го президента привели к штурму Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. Сам Трамп, комментируя выдвинутые против него обвинения, заявил, что его действия были частью его долга как президента.

В свою очередь, адвокаты миллиардера подали в суд апелляцию с требованием прекратить дело, ссылаясь на то, что этот эпизод рассматривался во время второго импичмента против Трампа, и выполняющий функцию суда американский сенат его оправдал.

«Президент также не может быть подвергнут уголовному преследованию на основании (обвинений. — RT) в действиях, по которым его оправдал сенат США. Обвинительное заключение против президента Трампа незаконно и неконституционно. Его необходимо отклонить», — утверждают адвокаты.

Следующее заседание по этому делу назначено на 4 марта 2024 года.

Политическое преследование

Несмотря на заявления Белого дома и Минюста США, что никакой политической подоплёки в судебном преследовании Дональда Трампа нет, это не соответствует действительности, заметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Судебное преследование Трампа продолжалось весь 2023 год, так как главной задачей нынешней администрации является его устранение как кандидата на выборах президента США в 2024-м. Демократический истеблишмент фактически открыто говорит, что не допустит Дональда Трампа до выборов. Что из этого получится, пока сказать сложно, но они будут использовать для этого все доступные методы, в том числе и судебное преследование», — подчеркнул политолог.

Митинг сторонников Трампа у Капитолия 6 января 2021 года

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© Brent Stirton

При этом в ответ на любые возражения Трампа сторонники демократов и Белый дом могут заявить, что все действия в отношении экс-президента соответствуют законодательству США, считает Брутер.

«Совершенно точно, что это экстремальная политическая ситуация для Америки и всей её современной истории. В 2024 году демократы будут продолжать делать всё возможное, чтобы Трамп в выборах не участвовал», — констатировал эксперт.

Как считает доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, попытки засудить Трампа непосредственно накануне праймериз Республиканской партии и выборов президента 2024 года представляют собой политическое преследование кандидата, имеющего серьёзные шансы на победу.

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«Примечательно, что это происходит в стране, которая известна своей склонностью давать уроки демократии другим государствам по всему миру. Демпартия США и окружение Байдена понимают, что без подобных судебных махинаций в отношении главного оппонента их протеже обречён на провал. Демократы решили пойти ва-банк», — считает собеседник RT.

Кроме того, в качестве предлога для исключения кандидатуры Трампа из избирательных бюллетеней в разных штатах они используют против него ещё не закрытые судебные дела, по которым не было вынесено никаких обвинительных приговоров, напомнил Фельдман.

«Таким образом администрация Байдена и Демпартия США подрывают легитимность всех институтов их политической системы и ведут свою страну к опасной грани, за которой может лежать гражданская война. Окончательное разочарование в судебной системе может вынудить сторонников Трампа применить силу для восстановления справедливости. Правые консерваторы уже сегодня воспринимают борьбу с демократами как религиозную войну с носителями античеловеческих идей», — пояснил аналитик.

По его мнению, если демократический истеблишмент не отступится от использования юстиции как средства политической борьбы с Трампом, сторонники 45-го президента США будут становиться всё более радикальными и непримиримыми.

«Выборы президента США в 2024 году, с результатами которых будет не согласна значительная часть населения, поддерживающая Дональда Трампа, могут послужить триггером для массовых беспорядков, на фоне которых штурм Капитолия 6 января 2021 года покажется скромной репетицией. В своей новейшей истории Америка ещё никогда не была настолько близка к революционным событиям, как сейчас», — резюмировал политолог.