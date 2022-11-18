Новый спецпрокурор США Джек Смит займётся расследованием двух дел, касающихся Трампа

Американским спецпрокурором по делу экс-президента Дональда Трампа станет Джек Смит, работавший ранее в Международном уголовном суде в Гааге и занимавший должность прокурора в Специальном суде по Косову, сообщил генпрокурор США Меррик Гарланд.

«Сегодня я объявляю о назначении специального прокурора в связи с двумя продолжающимися уголовными расследованиями, которые получили широкое публичное освещение», — сказал Гарланд, слова которого приводит РИА Новости.

Разбирательства касаются обвинений по поводу того, «не препятствовало ли некое лицо или объединение после состоявшихся в 2020 году президентских выборов передаче власти». Как отмечает агентство, это подразумевает возможную причастность Трампа к штурму капитолия в январе 2021 года.

Кроме того, спецпрокурор будет расследовать законность хранения Трампом правительственных документов в частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее Дональд Трамп объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году.

Также республиканцы сообщили, что проведут расследование, участвовала ли семья президента США Джо Байдена в международных бизнес-схемах и является ли деятельность президента угрозой для национальной безопасности.