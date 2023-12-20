Опасный прецедент: как решение суда запретить Трампу участвовать в праймериз в Колорадо может повлиять на выборы в США

Верховный суд Колорадо постановил, что Дональд Трамп не имеет права снова избираться в президенты и его кандидатура должна быть удалена из бюллетеней республиканских праймериз в штате. Решение суда основано на разделе 14-й поправки к Конституции США, который запрещает избираться на госдолжности лицам, участвовавшим в мятеже. Трампа же обвиняют в причастности к событиям, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года. По мнению экспертов, демократический истеблишмент снова пробует отстранить Трампа от участия в президентских выборах, однако это может оказать обратный эффект, а также дестабилизировать обстановку в стране.

Верховный суд штата Колорадо постановил, что Дональд Трамп из-за своего участия в событиях 6 января 2021 года не имеет права избираться в президенты и его кандидатура должна быть удалена из бюллетеней республиканских партийных праймериз в штате. Об этом сообщил телеканал CBS.

Согласно заключению суда, третий пункт 14-й поправки к Конституции США предполагает, что человек, принёсший присягу в качестве должностного лица США, а затем участвовавший в мятеже, не может избираться или назначаться на государственные должности. Эта поправка была принята в 1868 году, после Гражданской войны Севера и Юга.

«Мы пришли к выводу, что раз уж согласно разделу 3 (14-й поправки к Конституции США. — RT) президент Трамп лишается права занимать должность президента, то в соответствии с избирательным кодексом было бы неправомерно со стороны секретаря (штата Колорадо. — RT) вносить кандидатуру президента Трампа в бюллетень праймериз. Таким образом, секретарю не следует включать имя президента Трампа в бюллетень праймериз-2024, а также засчитывать любые голоса, поданные за него как за кандидата, не внесённого в списки», — цитирует решение суда CBS News.

Отмечается, что решение распространяется только на территорию Колорадо и вступит в силу 4 января — за день до крайнего срока, в который секретарь штата Джена Грисволд должна утвердить список кандидатов. До этого вердикт можно будет обжаловать.

Напомним, Дональда Трампа обвиняют в попытке изменить результаты президентских выборов — 2020, которые привели к событиям 6 января 2021 года. Тогда толпа сторонников республиканца после митинга в Вашингтоне штурмовала Капитолий и сорвала заседание конгресса по утверждению результатов выборов, победителем которых был признан демократ Джо Байден.

Протест республиканцев

В избирательном штабе Трампа решение суда в Колорадо назвали недемократичным и заявили, что будут обжаловать его в Верховном суде США.

«Верховный суд штата Колорадо принял сегодня совершенно некорректное решение, и мы незамедлительно подадим апелляцию в Верховный суд Соединённых Штатов и параллельно направим просьбу о приостановке действия этого глубоко недемократического решения. Мы полностью уверены в том, что Верховный суд США быстро примет решение в нашу пользу и наконец поставит точку в этих судебных разбирательствах, не соответствующих американскому духу», — сообщил журналистам Стив Чунг, пресс-секретарь предвыборного штаба миллиардера.

Дональд Трамп в суде

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Решение суда прокомментировали и в Республиканской партии штата Колорадо, которая должна провести праймериз без Дональда Трампа.

«Мы как партия откажемся от участия в праймериз и перейдём на систему кокусов (собраний партийных ячеек. — RT), если это (решение. — RT) останется в силе», — говорится в одном из сообщений официального аккаунта партии.

В свою очередь, кандидат в президенты США от республиканцев бизнесмен Вивек Рамасвами пообещал отказаться от участия в праймериз в Колорадо, если до них не будет допущен Трамп, а также призвал к аналогичному шагу остальных кандидатов: губернатора Флориды Рона Десантиса, экс-губернатора Нью-Джерси Криса Кристи и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли.

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Рамасвами назвал решение суда неконституционным и подчеркнул, что, если остальные кандидаты-республиканцы не последуют его примеру, они фактически одобрят отстранение Трампа от выборов в Колорадо.

Телеканал CNN сообщил, что ранее различные продемократические НКО подали десятки подобных исков с требованием запретить Трампу участие в президентских выборах на уровне штатов, однако все они были отклонены.

Трамп в сентябре уже комментировал попытку не допустить его к участию в выборах с помощью 14-й поправки к Конституции. Он назвал это уловкой демократов, а саму поправку — не имеющей отношения к предстоящим выборам.

«Практически все правоведы высказали мнение, что 14-я поправка не имеет юридического основания или силы в отношении грядущих выборов президента — 2024. Точно так же, как вмешательство в выборы, это просто очередная уловка, которой пользуются радикальные левые коммунисты, марксисты и фашисты, чтобы вновь украсть выборы, которые их кандидат — худший, самый некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории США — не способен выиграть в ходе свободных и честных выборов», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как отметил в разговоре с RT политолог-американист Малек Дудаков, республиканцы в Колорадо на фоне судебного запрета на участие Трампа и добровольного отказа от них Рамасвами могут вообще свернуть праймериз в штате.

«Тогда парткомитет штата просто запишет всех своих делегатов за Трампом — голосования не будет. Это вполне возможный сценарий, учитывая, что Трамп сейчас является абсолютным лидером на этих праймериз. Он бы получил одобрение партийных делегатов от Колорадо в любом случае. Это никак не повлияет на легитимность выборов, потому что речь идёт о праймериз только в одном конкретном штате», — пояснил эксперт.

При этом Трампу и его юристам стоит опасаться эффекта домино, при котором верховные суды других штатов, симпатизирующие демократам, могут принять схожие решения, добавил эксперт.

Элемент нестабильности

Решение Верховного суда Колорадо является политически мотивированным и направлено на то, чтобы если не предотвратить, то усложнить участие Трампа в выборах 2024 года, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Истеблишмент продолжает вставлять Трампу палки в колёса, мешает проводить избирательную кампанию, частью которой является участие в праймериз, и пытается лишить его значительной части электората. Когда Трампу отказывают в том, чтобы по итогам праймериз за него публично проголосовал целый штат, — это очевидная попытка помешать его возможной победе», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

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По его словам, Трамп самый популярный кандидат не только среди республиканцев — он значительно опережает в рейтингах и опросах общественного мнения своего главного соперника — демократа Джо Байдена.

«Среди демократов нет такой персоны, которая по уровню харизмы и популярности могла бы сравниться с Трампом. Именно его в Демпартии США рассматривают в качестве главного противника, поэтому, конечно, сегодня демократы пытаются его всячески дискредитировать, нанести ему имиджевый ущерб», — пояснил аналитик.

Чем обернётся вердикт Верховного суда Колорадо, пока сказать сложно, решать этот вопрос будет высшая судебная инстанция США, добавил Блохин.

«Такие политизированные решения могут сыграть с демократами злую шутку, так как они ещё больше активизируют сторонников Трампа и, очевидно, злят их, что может привести к довольно нестабильной политической обстановке», — заметил эксперт.

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Решение суда о запрете на участие в праймериз Трампа можно смело назвать ангажированным и политизированным, считает Малек Дудаков. «Верховный суд Колорадо полностью состоит из демократов, поэтому такое решение неудивительно. Однако даже среди них не было консенсуса, и этот вердикт не был принят единогласно», — подчеркнул аналитик.

Он напомнил, что ранее схожие иски с требованием запретить миллиардеру участвовать в выборах были отклонены в штатах Мичиган, Миннесота и Нью-Гэмпшир.

«Если Трамп оспорит решение суда Колорадо в высшей инстанции, там его тоже отменят, потому что в Верховном суде США большинство у юристов-республиканцев. Но для Америки это опасный прецедент, как и для самого Трампа, ведь штаты, где силён административный ресурс демократов, могут пойти по такому пути», — пояснил собеседник RT.

При этом юридических оснований для таких судебных заключений, как в Колорадо, нет, полагает Дудаков, поскольку Трампа обвиняют в попытке оспорить результаты выборов 2020 года, а не в организации мятежа.