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Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах

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Верховный суд штата Колорадо запретил экс-лидеру Соединённых Штатов Дональду Трампу принимать участие в местных выборах в рамках определения кандидата от республиканцев на выборах 2024 года.

Об этом, как передаёт РИА Новости, следует из решения инстанции.

Отмечается, что суд штата подтвердил решение первой инстанции, постановившей, что Трампа нельзя допускать к выборам на основании 14-й поправки к конституции, ограничивающей в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, принимал участие в мятеже или восстании против Соединённых Штатов».

В решении сказано, что в соответствии с данной ситуацией будет неправильно указывать Трампа в качестве кандидата на выборы.

10 декабря газета The New York Times сообщила, что в Европе опасаются последствий возможной победы Трампа на предстоящих выборах президента.

16 декабря Трамп высказал мнение, что американский лидер Джо Байден представляет собой угрозу демократии в США.

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