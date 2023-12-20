Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах
Об этом, как передаёт РИА Новости, следует из решения инстанции.
Отмечается, что суд штата подтвердил решение первой инстанции, постановившей, что Трампа нельзя допускать к выборам на основании 14-й поправки к конституции, ограничивающей в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, принимал участие в мятеже или восстании против Соединённых Штатов».
В решении сказано, что в соответствии с данной ситуацией будет неправильно указывать Трампа в качестве кандидата на выборы.
10 декабря газета The New York Times сообщила, что в Европе опасаются последствий возможной победы Трампа на предстоящих выборах президента.
16 декабря Трамп высказал мнение, что американский лидер Джо Байден представляет собой угрозу демократии в США.