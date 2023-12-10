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NYT: Европа опасается, что Трамп развалит НАТО в случае победы на выборах

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В Европе опасаются последствий возможной победы экс-лидера США Дональда Трампа на предстоящих выборах президента.

Об этом сообщает газета The New York Times.

В материале сказано, что, когда Трамп был президентом, он неоднократно угрожал выходом США из НАТО.

Кроме того, уточняется, что на сайте предвыборной кампании бывшего американского лидера сказано о необходимости «завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО», начатый во времена его президентства.

Данная формулировка вызывает тревогу в европейских странах, пишет NYT.

Ранее бывший глава Пентагона Марк Эспер в интервью MSNBC заявил, что Трамп в случае победы на очередных президентских выборах может вывести Соединённые Штаты из НАТО, что ознаменует конец альянса.

Кроме того, он допустил выход американских военных из ряда других стран по всему миру.

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