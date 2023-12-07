Эспер: Трамп может вывести США из НАТО и уничтожить альянс

Бывший глава Пентагона Марк Эспер в интервью MSNBC заявил, что Дональд Трамп в случае победы на очередных президентских выборах может вывести Соединённые Штаты из НАТО, что ознаменует конец альянса.

Он выразил уверенность, что после переизбрания будет организован вывод американских войск из стран — членов НАТО.

«И в итоге это может привести к развалу всего альянса», — сказал Эспер в интервью MSNBC.

Также он допустил выход американских военных из ряда других стран по всему миру.

По его мнению, это также означало бы окончание гегемонии США и развал «правил и норм», установившихся за последние годы.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что считает «разумной» идею выхода страны из НАТО и переоценки членства в ООН.