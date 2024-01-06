RT в Telegram
Подпишись

Госсекретарь штата Миссури Эшкрофт пригрозил отстранить Байдена от праймериз

Короткая ссылка
Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил отстранить президента Соединённых Штатов Джо Байдена от участия в праймериз, если Верховный суд не восстановит бывшего американского лидера Дональда Трампа в бюллетенях республиканского голосования в штатах Колорадо и Мэн.
Госсекретарь штата Миссури Эшкрофт пригрозил отстранить Байдена от праймериз
  • AP
  • © Matt Rourke

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

Ранее оба штата приняли решение снять Трампа с республиканских праймериз.

Эшкрофт назвал позором это решение американских штатов, подчеркнув, что оно подрывает устои США.

«Хотя я ожидаю, что Верховный суд это пересмотрит, но если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск к праймериз в штате Колорадо.

Также он оспорил решение, согласно которому его не допустили к праймериз в штате Мэн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить