Госсекретарь штата Миссури Эшкрофт пригрозил отстранить Байдена от праймериз
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Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).
Ранее оба штата приняли решение снять Трампа с республиканских праймериз.
Эшкрофт назвал позором это решение американских штатов, подчеркнув, что оно подрывает устои США.
«Хотя я ожидаю, что Верховный суд это пересмотрит, но если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену», — говорится в сообщении.
Ранее Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск к праймериз в штате Колорадо.
Также он оспорил решение, согласно которому его не допустили к праймериз в штате Мэн.