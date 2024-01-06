Госсекретарь штата Миссури Эшкрофт пригрозил отстранить Байдена от праймериз

Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил отстранить президента Соединённых Штатов Джо Байдена от участия в праймериз, если Верховный суд не восстановит бывшего американского лидера Дональда Трампа в бюллетенях республиканского голосования в штатах Колорадо и Мэн.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

Ранее оба штата приняли решение снять Трампа с республиканских праймериз.

Эшкрофт назвал позором это решение американских штатов, подчеркнув, что оно подрывает устои США.

«Хотя я ожидаю, что Верховный суд это пересмотрит, но если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск к праймериз в штате Колорадо.

Также он оспорил решение, согласно которому его не допустили к праймериз в штате Мэн.