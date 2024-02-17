Обязали выплатить $355 млн: к чему может привести вердикт суда Нью-Йорка по иску против Трампа о мошенничестве

Экс-президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» и вмешательством в выборы решение суда Нью-Йорка, признавшего его виновным по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. По словам Трампа, нельзя мириться с «деспотичным злоупотреблением полномочиями со стороны продажного судьи и продажного генерального прокурора». Политик намерен обжаловать вердикт. Эксперты, в свою очередь, констатируют, что администрация Байдена делает всё возможное, чтобы привлечь Трампа к ответственности и тем самым воспрепятствовать его участию в предстоящих выборах. Однако такая стратегия может привести к обратному эффекту и лишь укрепить позиции Трампа среди его электората, считают аналитики.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал охотой на ведьм и вмешательством в выборы решение суда Нью-Йорка, признавшего его виновным по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization.

«Нельзя мириться с этим вмешательством в выборы и деспотичным злоупотреблением полномочиями со стороны продажного судьи и продажного генерального прокурора», — говорится в заявлении политика, опубликованном в его соцсети TRUTH Social.

Трамп утверждает, что «пострадавших не было» и ни один человек не дал свидетельских показаний о мошенничестве.

«Я заплатил более $300 млн налогов городу и штату Нью-Йорк, а они хотят меня убрать. Они — помешанные безумцы, уничтожающие всё на своём пути. А началось всё с нападок Байдена на своего политического оппонента!» — подчеркнул экс-глава Белого дома.

Он также добавил, что намерен обжаловать решение суда.

«Мы должны добиться, чтобы коррумпированные политики и судьи больше не могли злоупотреблять должностными полномочиями и подрывать доверие общественности. Мы уже победили и продолжим борьбу, (подав. — RT) апелляцию», — сказал бывший глава Белого дома.

Ранее суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве, обязав его выплатить около $355 млн. Экс-лидеру США также на три года запретят занимать посты, в том числе руководящие, в «любой корпорации в штате Нью-Йорк», а также обращаться за кредитами в финансовые институты, которые зарегистрированы в этом штате. Стоит отметить, что суд не в полном объёме удовлетворил требования обвинения: прокуратура штата запрашивала $370 млн компенсации и пожизненное отстранение Трампа от предпринимательской деятельности в сфере недвижимости. Обвинение направило в суд иск в отношении Трампа и его компании ещё в сентябре 2022 года. По версии генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, компания предоставляла ложные данные о стоимости активов для получения более благоприятных условий по кредитам и страховке.

Как заявила 16 февраля Джеймс, якобы на протяжении многих лет Трамп занимался «широкомасштабным мошенничеством», чтобы обманным путём завысить свой капитал и «незаконно обогатить себя, свою семью и свою компанию».

«Он, может, и автор книги «Искусство сделки», однако судебное разбирательство показало, что его предпринимательская деятельность была основана на искусстве воровства», — считает генпрокурор.

Она назвала решение суда против Трампа «грандиозной победой».

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс

AP

© Bebeto Matthews

«Сегодня справедливость восторжествовала. Это грандиозная победа для нашего штата, нашей страны и всех, кто верит, что каждый из нас должен играть по единым правилам — даже бывшие президенты», — сказала Джеймс.

Политический контекст

Напомним, в общей сложности Трампу инкриминируется 91 правонарушение в рамках четырёх уголовных дел, что он расценивает как попытку действующей американской администрации помешать ему принять участие в предстоящих президентских выборах. Ряд статей предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Однако, если суд примет решение определить наказание методом сложения сроков, по совокупности обвинений Трампу грозит более 700 лет тюрьмы.

Бывший президент США уверен, что все они носят ложный характер. По его словам, администрация Байдена специально дождалась «самого разгара предвыборной кампании», когда Трамп стал лидером в опросах общественного мнения. Политик также подчеркнул, что каждый раз, когда ему предъявляют обвинения, его позиции «лишь укрепляются».

Согласно данным агрегатора социологических опросов RealClearPolitics, по состоянию на 16 февраля 2024 года Трампа готовы поддержать 44,9% опрошенных американцев, тогда как Байдена — 43,8%.

Данные агрегатора социологических опросов RealClearPolitics

© RealClearHolding, LLC

«Ломают судебную систему»

Как считают аналитики, администрация Байдена делает всё возможное, чтобы привлечь Трампа к ответственности по максимальному количеству статей, надеясь таким образом снизить его рейтинги и помешать его участию в выборах. И ситуация вокруг Trump Organization — лишь один из компонентов той «обвинительной кампании», которая в настоящий момент ведётся против Трампа.

«Предвыборный штаб Байдена и в целом его команда прекрасно понимают, что у Трампа гораздо больше шансов одержать победу на предстоящих выборах, учитывая весьма специфическое состояние здоровья действующего президента. Самый лучший вариант для демократов — это ситуация, при которой Трамп просто не сможет участвовать в выборах. И как раз для этого будет раскручиваться маховик с различными судебными преследованиями, чтобы показать, что Трамп якобы не является достойным кандидатом», — рассказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов в беседе с RT.

Как пояснил эксперт, подобные обвинения сломали карьеру не одного политика в американской истории.

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«И сейчас эту карту пытаются разыграть и с Трампом, инкриминируя ему целую плеяду обвинений, в том числе уход от налогов и взаимодействие с одной из порноактрис, которая якобы с Трампом состояла в каких-то отношениях. Бьют, что называется, из всех орудий. И эта кампания вокруг Trump Organization — лишь один из инструментов, чтобы помешать Трампу дойти до выборов», — сказал Семибратов.

При этом, по его словам, нужно отдать должное самому Трампу и его избирательному штабу, которые довольно умело объясняют избирателям, что он, по сути, «жертва режима».

«Что касается ядерного электората, то это действительно работает. В действие приводится тумблер «наших бьют», и тем самым происходит мобилизация сторонников Трампа», — пояснил Семибратов.

Схожего мнения придерживается и доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. С его точки зрения, крупный штраф и ряд ограничений по решению суда дают Трампу основание называть себя «жертвой репрессивной и коррумпированной системы Байдена», которая оказывает политическое давление на судебные инстанции.

«Это добавит ему популярности в глазах консервативного электората. Добившись привлечения Трампа к ответственности по гражданскому иску, демократы выиграли эту частную битву, а вот генеральное сражение за президентское кресло они, скорее всего, проиграют. Им так и не удалось добиться полного запрета на участие их главного противника в процедуре праймериз и кокусах на уровне штатов. Следовательно, путь Трампу на выборы пока открыт», — указал Фельдман в комментарии RT.

В то же время поддержка пока ещё действующего президента США сокращается, констатировал аналитик.

«Американцы прекрасно осознают, что физическая форма Байдена и его ментальное состояние несовместимы с эффективным руководством страной. Тем не менее глобалистски ориентированные элиты и подконтрольные им представители Демпартии США пытаются всеми правдами и неправдами посадить практически недееспособного Байдена в президентское кресло ещё на четыре года. Для достижения своей цели они ломают через колено американскую судебную систему», — отметил Фельдман.

Сторонники Дональда Трампа

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Он спрогнозировал, что расследования и судебные процессы в отношении Трампа будут продолжаться как минимум до выборов, которые должны пройти в ноябре. Однако даже если демократы добьются ареста Трампа, американское законодательство позволит ему баллотироваться на пост президента, пояснил Фельдман.

«Следовательно, для обеспечения победы Байдена его сподвижникам придётся пойти на беспрецедентные по своему масштабу электоральные фальсификации. Это, в свою очередь, чревато массовыми протестами обманутых избирателей — сторонников Республиканской партии», — заключил Фельдман.