Свои законы: почему штат Техас ужесточает меры по контролю за ситуацией на границе США

Техас удваивает усилия по охране границ США, увеличивая число сил Национальной гвардии, а также устанавливая больше заграждений с колючей проволокой. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт, отметив, что цель таких мер — расширить зоны, где местные власти будут пресекать незаконное проникновение на территорию Техаса. Ранее губернатор Индианы отправил Национальную гвардию своего штата, чтобы помочь Техасу обеспечить безопасность границ. Как заявил в ответ на этот шаг Эбботт, губернаторы США объединяются, чтобы защитить рубежи, пока президент Джо Байден бездействует. Однако, по мнению экспертов, без федеральной поддержки и специального закона на уровне государства эти меры недостаточны.

Техас ужесточает меры по контролю за ситуацией на границе США и Мексики, заявил губернатор штата Грег Эбботт на своей странице в соцсети X.

«На границу в Техасе направляются дополнительные силы Национальной гвардии и заграждения с колючей проволокой. Мы с удвоенным усердием расширяем зоны, в которых будем пресекать незаконное проникновение на территорию Техаса», — заявил Эбботт.

По данным местных властей, ограждения с колючей проволокой снижают поток нелегальных мигрантов в тысячи раз.

Также по теме «Фактор для президентских выборов»: как развивается миграционный кризис на границе США и Мексики Джо Байден при желании мог бы закрыть границу для нелегалов, которые вместо этого в Нью-Йорке безнаказанно совершают преступления,...

Стоит отметить, что штат осуществляет собственную политику по охране американской границы, поскольку федеральные власти не справляются с обеспечением её безопасности. В частности, по распоряжению Эбботта уже были развёрнуты силы Нацгвардии Техаса, которые взяли под контроль парк Шелби в Игл-Пассе на границе с Мексикой. На этом объекте федеральные пограничники размещали нелегалов перед их транспортировкой для оформления.

После объявления об ужесточении мер на границе Эбботт сообщил, что в Игл-Пассе за «нелегальное проникновение» техасскими силами задержаны 15 иммигрантов.

Ранее губернатор Индианы Эрик Холкомб отправил силы Национальной гвардии своего штата «для содействия продолжающейся миссии» по обеспечению безопасности границы на территории Техаса.

Как заявил в ответ на этот шаг Эбботт, американские губернаторы объединяют усилия для реагирования «на байденовский кризис» на границе.

«Пока Байден спит за штурвалом, Техас — и Америка — будут удерживать этот рубеж», — подчеркнул он.

Президент США Джо Байден

© AP Photo

До этого губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что его штат намерен тратить по $1 млн в месяц на отправку 100 нацгвардейцев, чтобы помочь Техасу урегулировать ситуацию на границе.

К концу президентства Байдена количество нелегальных мигрантов в США составит около 18—19 млн человек, что превысит население штата Нью-Йорк, заявил экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в эфире подкаста The Dan Bongino Show.

Со своей стороны, губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что в Нью-Йорке «незаконные иммигранты совершают преступления и их освобождают из-под стражи». Десантис также выступает за укрепление южных границ и отдал распоряжение направить в Техас солдат Нацгвардии численностью до батальона.

Штаты против центра

Напомним, губернаторы-республиканцы 25 американских штатов заявили о своей солидарности с властями Техаса и обвинили Джо Байдена в нежелании урегулировать усугубившийся миграционный кризис.

Против такой политики Белого дома выступает и целый ряд законодателей от Республиканской партии в конгрессе США. В частности, сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз сообщил, что Байден и его администрация намеренно открыли границу и цифры прибывших нелегалов «моментально взлетели», достигнув 9,6 млн. Сейчас ситуация усугубляется, и мэр Чикаго от Демократической партии уже размещает в аэропорту «незаконных иммигрантов», что Круз расценил как «нецелевое расходование денег налогоплательщиков».

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3 февраля на границе США и Мексики прошёл «антимиграционный» автопробег, организованный консерваторами в знак протеста против бездействия Белого дома в условиях обострения кризиса на южных рубежах.

Джо Байден «поощряет нелегальную иммиграцию», поскольку заинтересован в росте числа нелегалов в США и их легализации для создания «постоянного большинства — однопартийного государства», считает основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск.

По его словам, Белый дом «стелет красную ковровую дорожку» для нелегалов, «вместо того чтобы охранять границы».

«Расширение автономии»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, ужесточение контроля на границе, анонсированное губернатором Техаса, говорит о том, что местные власти при поддержке других штатов «продолжают гнуть свою линию» и от намерения обезопасить границу не отказываются, несмотря на диаметрально противоположную позицию Белого дома.

«Техас и его союзники в лице других южных штатов проявляют свою решимость и дальше защищать границы, несмотря на противодействие центральных властей. Местное руководство Техаса, по сути, бросает вызов федеральным властям, которые так и не смогли урегулировать ситуацию», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

По словам Данюка, в частности, планы по двукратному увеличению численности сил местной Нацгвардии на границе свидетельствуют об усугублении конфликта между руководством Техаса и федеральным центром, представленным в регионе пограничной службой, которая ранее была фактически вытеснена из Игл-Пасса, где размещали мигрантов перед их транспортировкой и оформлением.

«Губернатор штата не раз намекал, что местные нацгвардейцы могут вступить в прямой конфликт с представителями погранслужбы США, которая подчиняется Белому дому», — заметил аналитик.

Данюк также обратил внимание на то, что Техас подаёт сигнал не только федералам, но и демократам на местах, которые поддерживают стратегию Байдена по открытым границам для нелегалов.

«Уже на текущий момент миллионы долларов были потрачены властями Техаса на то, чтобы отправить на автобусах нелегалов в демократические штаты, которые поддерживают наплыв иммигрантов», — отметил эксперт.

Национальная гвардия Техаса

© AP Photo/Eric Gay

Однако эти меры недостаточны «без централизованной поддержки» даже с учётом помощи от других штатов, считает Данюк.

«Без непосредственного закона на федеральном уровне с таким наплывом мигрантов справиться не получится просто физически. Хотя, как мы видим, многие штаты готовы отправить своих добровольцев в местную Нацгвардию для охраны рубежей. Но граница очень протяжённая, а та стена, которую строил Трамп, не была возведена полностью, поэтому на границе имеется множество прорех», — пояснил аналитик.

При этом эксперты сходятся во мнении — Байдену нужен миграционный кризис, чтобы с помощью нелегалов, то есть потенциально новых граждан США, «размыть электорат консервативных штатов».

«Власть Техаса понимает, что основная задача администрации Байдена заключается в том, чтобы нелегалы в перспективе получили официальный статус в Соединённых Штатах и смогли голосовать на президентских выборах. Более того, чтобы они могли найти работу на территории тех штатов США, в которых традиционно республиканцы занимают большинство. Ведь электорат, состоящий из мигрантов, всегда будет благодарен за приют на территории Соединённых Штатов», — отметил Данюк.

На этом фоне аналитики не исключают усугубления конфликта между местными властями и центром.

«У Техаса свои законы, и он может фактически заявить о выходе из Штатов, но такой вариант маловероятен. По крайней мере, на данном этапе точно. Однако расширение автономии местных властей вполне может произойти», — заметил Данюк.

Схожей позиции придерживается и американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян. По его словам, противостояние руководства штатов федеральному правительству — действительно «в какой-то степени предтеча гражданской войны».

«И эти реалии мы наблюдаем в Соединённых Штатах, что говорит о слабости центральной власти, которая не контролирует ситуацию на границе и не выполняет свои функции. Согласно ст. 6 Конституции, именно федеральное правительство должно обеспечивать сохранность границ. Но если этого не происходит, тогда штат имеет право взять на себя обязанности по защите рубежей. Это и сделал Техас, который раньше был независимым государством», — сказал эксперт в беседе с RT.

Нелегальные мигранты в США

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По мнению Ордуханяна, примеру Техаса могут последовать и другие южные штаты, недовольные миграционной политикой центральных властей.

«Они также могут игнорировать приказы федерального правительства, если они входят в противоречия с местными законами. И это уже более серьёзная ситуация. Ряд штатов прислали свои войска в помощь Техасу, причём именно для того, чтобы противостоять федеральной пограничной службе. И это начало более глобальной истории, когда противоречия внутри Америки уже никто не сможет устранить и центробежные силы начнут раскалывать США на части. Хотя это не значит, что Соединённые Штаты завтра рухнут, но начало этого процесса уже положено», — заключил аналитик.