«Проявление острой политической борьбы»: как развивается конфликт между Техасом и администрацией Байдена

Конфликт между властями Техаса и Белым домом может существенным образом повлиять на исход предвыборной кампании США, считают опрошенные RT эксперты. Напомним, губернатор Техаса Грег Эбботт продолжает настаивать на конституционном праве штата охранять границу с Мексикой для пресечения нелегальной миграции, несмотря на заявление Джо Байдена о готовности принять меры по ужесточению контроля над южной границей. Ранее Верховный суд страны предоставил федеральным властям право убрать установленные техасцами заграждения. Однако Техас не спешит исполнять решение суда.

Противостояние властей Техаса и Белого дома может серьёзно повлиять на исход предвыборной кампании в Соединённых Штатах. Такое мнение в беседе с RT высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Конфликт между Техасом и администрацией Джо Байдена, который мы наблюдаем, является ещё одним проявлением чрезвычайно острой политической борьбы между республиканцами и демократами. Если Байден покажет, кто в доме хозяин и победит, то шансов у кандидата от Республиканской партии — вероятнее всего, Дональда Трампа — будет объективно меньше», — сказал Васильев.

Аналогичную точку зрения в беседе с RT озвучил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Этот конфликт уже влияет на предвыборную кампанию: губернатор Техаса (Грег Эбботт, официально поддерживающий Трампа. — RT) говорит, что он не собирается подчиняться Вашингтону. При этом Байден обещает навести порядок на границе с Мексикой. На практике это означает, что он намерен забрать контроль над границей у техасских силовиков. Кто из кандидатов в президенты выиграет в этом противостоянии, тот и получит хорошее стартовое ускорение в предвыборной гонке», — заявил Брутер.

26 января губернатор Техаса Грег Эбботт опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) пост, в котором заявил, что, несмотря на обещания Белого дома усилить контроль на границе с Мексикой, власти штата продолжат её охранять.

Конфликт между Техасом и администрацией Байдена

«Техас продолжит осуществлять своё конституционное право на охрану и защиту нашей южной границы. На фоне отсутствия (действий со стороны. — RT) президента Байдена мы будем держать оборону, чтобы обеспечить безопасность не только техасцев, но и всех американцев», — написал Эбботт.

Пост губернатора Техаса появился после того, как на сайте Белого дома было опубликовано заявление Джо Байдена о готовности подписать двухпартийный законопроект об ужесточении пограничного контроля. По словам президента США, если сенат достигнет договорённости между представителями двух партий, документ якобы «станет самым жёстким и справедливым комплексом реформ для обеспечения безопасности границы, который когда-либо проводился в нашей стране».

«Обеспечение безопасности на границе в рамках текущих переговоров — это победа для Америки. Для всех тех, кто требует ужесточения пограничного контроля, это и есть способ достичь цели. Если вы серьёзно относитесь к пограничному кризису, пусть законопроект одобрят обе партии, и я его подпишу», — заявил Байден.

Мигранты, остановленные Нацгвардией Техаса

AP

© Christian Chavez

Как пояснил американский президент, закон предоставит ему «новые чрезвычайные полномочия по закрытию границы, если она окажется перегруженной». Кроме того, Байден пообещал воспользоваться этими полномочиями сразу же в день подписания документа.

По информации Белого дома, закон предусматривает выделение финансирования для найма 1,3 тыс. пограничников, 375 судей по вопросам миграции и 1,6 тыс. чиновников, занимающихся предоставлением иностранцам убежища. Также деньги пойдут на закупку более 100 новых досмотровых машин, которые смогут обнаруживать фентанил (синтетический опиоид).

«Подрывает работу»

Напомним, конфликт между Техасом и Белым домом обострился в первой половине января, когда Национальная гвардия штата взяла под контроль участок границы с Мексикой в районе города Игл-Пасс. Власти штата запретили доступ на эту территорию Погранично-таможенной службе, которая подчинятся Вашингтону.

Сотрудники Департамента общественной безопасности Техаса и Нацгвардии начали возводить заграждения и натягивать колючую проволоку для прекращения доступа мигрантов, пытающихся переправиться через реку Рио-Гранде, которая служит границей США и Мексики.

12 января в беседе с журналистами Грег Эбботт заявил, что власти Техаса имеют полное право контролировать любую географическую точку в штате. Однако Белый дом не согласился с заявлением Эбботта и обратился в Верховный суд с просьбой вмешаться в ситуацию.

В поданном администрацией Байдена иске говорилось о том, что Техас не может препятствовать работе патрулей пограничников и диктовать им условия. Отдельно подчёркивалось, что граница с Мексикой находится под юрисдикцией федеральных властей.

Как отмечают западные СМИ, после прихода к власти Байдена Техас постоянно предпринимает попытки установить собственный контроль над границей. После переизбрания в 2022 году на пост губернатора штата Эбботт разместил на своей странице в YouTube высказывание председателя профсоюза работников пограничной службы США Брэндона Джадда о том, что техасцы вынуждены самостоятельно охранять границу с Мексикой.

«Джо Байден отказывается обеспечивать безопасность нашей южной границы. Он подрывает работу правоохранительных органов и подстёгивает деятельность опасных наркокартелей, преступников и торговцев людьми», — сказал Джадда.

Тогда силовые ведомства Техаса монтировали, в частности, щиты высотой в несколько метров на сухопутных участках границы, а на побережье Рио-Гранде установили ограждения из ключей проволоки, которые пограничники регулярно убирали.

КПП в Игл-Пасс

AP

© Eric Gay

Один из таких эпизодов произошёл в сентябре прошлого года в Игл-Пассе. На своей странице в социальной сети Х Эбботт опубликовал кадры того, как пограничный патруль перерезает колючую проволоку у Рио-Гранде и пропускает людей, которые не могли попасть на берег.

В ответ губернатор распорядился направить на этот участок дополнительные силы Нацгвардии для пресечения незаконных переходов границы и случаев демонтажа колючей проволоки.

Как отметил Сергей Васильев, с момента избрания Байдена Белый дом пренебрежительно воспринимал призывы Эбботта и республиканцев повлиять на ситуацию на границе с Мексикой и лишь обвинял их в политизации этого вопроса.

«Между тем контроль над южной границей объективно ухудшался из-за либерализации миграционного законодательства, которую провела администрация Байдена, и уменьшения финансирования пограничной службы. В результате за три года президентства Байдена границу пересекли 6 млн нелегалов. Причём значительное их число прошло через Техас», — сказал Васильев.

По словам эксперта, фактически последней каплей терпения Техаса стало постановление Верховного суда от 22 января. Документ предоставил федеральным властям санкцию на демонтаж проволочных заграждений в бунтующем штате. За такое решение проголосовали пять из девяти судей.

Однако Техас не прекратил борьбу. 22 января генеральный прокурор штата Кен Пакстон заявил, что регион продолжит отстаивать свой суверенитет, а спустя два дня Эбботт опубликовал заявление, в котором провозгласил право Техаса на самооборону. Губернатор сослался на одну из формулировок Конституции США, которая обязывает федеральное правительство защищать каждый штат от вторжения и одновременно оставляет за регионом возможность делать это самостоятельно.

Губернатор Техаса Грег Эбботт

© AP Photo/Vasha Hunt

25 января в эфире Fox News вице-губернатор Техаса Дэн Патрик заявил, что власти штата не ищут конфронтации с администрацией Байдена, однако федеральные органы власти, по его словам, должны выполнять «свою чёртову работу» и защищать безопасность американских граждан.

Патрик акцентировал внимание на том, что вместе с мигрантами в США попадает большое количество фентанила, убивающего американцев. И, учитывая масштаб угрозы от нелегальной миграции, Техас продолжит предпринимать все необходимые меры защиты, добавил вице-губернатор региона.

Тупиковая ситуация

Позиция Техаса нашла поддержку у многих республиканцев в конгрессе и губернаторов 25 штатов, которые уличили администрацию Байдена в отказе соблюдать иммиграционное законодательство, а также в массовом условно-досрочном освобождении задержанных нелегалов. Свою позицию по этому вопросу высказал и бывший президент США Дональд Трамп, который обвинил главу Белого дома в том, что «самую надёжную границу в истории» он превратил в «национальную катастрофу».

В свою очередь, губернатор штата Оклахома Кевин Ститт и его коллега из Флориды Рон Десантис заявили о готовности отправить на помощь Техасу местные подразделения Нацгвардии.

По информации американского телеканала Fox News, на текущий момент решение Верховного суда от 22 января не исполняется. Журналисты со ссылкой на высокопоставленного чиновника Погранично-таможенной службы США сообщили, что сотрудники федерального ведомства не планируют убирать проволочные заграждения.

Техасские силовики в Игл-Пассе

AP

© Eric Gay

Как полагает Сергей Васильев, в настоящее время конфликт между Техасом и Вашингтоном находится в тупиковой ситуации. По мнению эксперта, Эбботт при поддержке Трампа и Республиканской партии продолжит предпринимать меры по охране границы, а законопроект, который предлагает Байден, не способен радикально сократить наплыв мигрантов.

«Байдену невыгодно по-настоящему закрывать южную границу, так как латиноамериканцы и избиратели других этнических групп поддерживают либеральную миграционную политику. Поэтому анонсированный им закон скорее создаёт видимость ужесточения контроля за границей и призван как-то успокоить ситуацию. Однако Техас сейчас выдвинут в авангард борьбы с Белым домом. За Эбботтом стоит вся Республиканская партия, которая не собирается идти на компромисс с Байденом», — подытожил Васильев.