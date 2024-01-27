Байден согласился на «самые жёсткие реформы» в истории США для защиты границы
Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.
По словам Байдена, граница остаётся сломанной в течение очень долгого времени и уже давно пора это исправить.
«Достигнутые договорённости, если их принять в виде закона, стали бы самым жёстким и справедливым набором реформ для защиты границы, который когда-либо имелся в нашей стране», — отметил он.
26 января губернаторы-республиканцы 25 штатов обвинили Байдена в том, что он не желает защищать границу и вести борьбу с нелегальной миграцией.
Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт заявил о готовности отправить национальную гвардию в Техас из-за ситуации на границе с Мексикой.