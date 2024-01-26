Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать границу США
- AP
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По их мнению, администрация Байдена сделала американцев и всю страну уязвимыми для потока нелегальных мигрантов, которые проникают через южную границу.
«Вместо соблюдения закона и защиты границы администрация Байдена атакует и подает в суд на Техас за действия по защите американских граждан от исторического уровня нелегальной миграции, смертоносных наркотиков и террористов, проникающих в США», — отметили губернаторы.
Также они поддержали власти штата Техас, намеревающихся своими силами защитить участок американо-мексиканской границы от вторжения мигрантов.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал власти направить в Техас силы для защиты границы от проникновения нелегальных мигрантов.