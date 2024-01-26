Трамп призвал США направить силы для помощи Техасу в сдерживании мигрантов

Экс-лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал штаты направить в Техас силы для защиты границы от проникновения нелегальных мигрантов. Об этом сказано в заявлении в его социальной сети Truth Social.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы призываем все желающие штаты разместить свою охрану в Техасе с тем, чтобы предотвратить въезд нелегалов и выдворить их обратно за границу», — отметил Трамп.

Он добавил, что в случае переизбрания на пост президента он собирается «работать рука об руку» с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и руководителями других штатов, чтобы остановить проникновение мигрантов.

Ранее телеканал CBS информировал, что Национальная гвардия Техаса «захватила» участок границы Соединённых Штатов и Мексики. Она запретила доступ к нему агентам федеральной пограничной службы.

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал власти Техаса в ситуации с мигрантами.