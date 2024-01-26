Трамп призвал США направить силы для помощи Техасу в сдерживании мигрантов
Об этом пишет РИА Новости.
«Мы призываем все желающие штаты разместить свою охрану в Техасе с тем, чтобы предотвратить въезд нелегалов и выдворить их обратно за границу», — отметил Трамп.
Он добавил, что в случае переизбрания на пост президента он собирается «работать рука об руку» с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и руководителями других штатов, чтобы остановить проникновение мигрантов.
Ранее телеканал CBS информировал, что Национальная гвардия Техаса «захватила» участок границы Соединённых Штатов и Мексики. Она запретила доступ к нему агентам федеральной пограничной службы.
Американский бизнесмен Илон Маск поддержал власти Техаса в ситуации с мигрантами.