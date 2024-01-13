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CBS: нацгвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США

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Национальная гвардия Техаса «захватила» участок границы Соединённых Штатов и Мексики. Она запретила доступ к нему агентам федеральной пограничной службы.

Об этом информирует CBS.

Как отмечается в материале, противостояние произошло в приграничном городе Игл-Пасс, куда обычно попадают мигранты, которые нелегально пересекают реку Рио-Гранде, где проходит граница двух государств.

Уточняется, что нацгвардейцы Техасса, развёрнутые губернатором-республиканцем Грегом Эбботом, «захватили» контроль над парком Шелби в Игл-Пасс. Федеральные пограничники использовали его для содержания мигрантов перед их транспортировкой для оформления.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в США вскоре начнут использовать дома американских граждан для размещения нелегальных мигрантов.

В конце декабря телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные Министерства внутренней безопасности США сообщил, что число незаконных мигрантов, которые пересекли американскую границу со стороны Мексики в декабре 2023 года, достигло рекордного значения с 2000 года.

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