Число попавших в США нелегальных мигрантов за декабрь достигло рекорда 2000 года

Число незаконных мигрантов, которые пересекли американскую границу со стороны Мексики в декабре 2023 года, достигло рекордного значения с 2000 года.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные Министерства внутренней безопасности США.

«Пограничные службы насчитали более чем 225 тыс. мигрантов на границе США и Мексики в этом месяце, что составляет самые высокие данные за месяц с 2000 года», — отмечается в материале.

По данным телеканала, ежедневный приток нелегальных мигрантов в этом месяце превышал 10 тыс. человек и сократился лишь в последние дни.

Ранее ведущая Fox News Лора Ингрэм заявила в эфире телеканала, что террористам стало проще проникать в США из-за ситуации на южной границе с Мексикой.