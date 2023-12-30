Число попавших в США нелегальных мигрантов за декабрь достигло рекорда 2000 года
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные Министерства внутренней безопасности США.
«Пограничные службы насчитали более чем 225 тыс. мигрантов на границе США и Мексики в этом месяце, что составляет самые высокие данные за месяц с 2000 года», — отмечается в материале.
По данным телеканала, ежедневный приток нелегальных мигрантов в этом месяце превышал 10 тыс. человек и сократился лишь в последние дни.
Ранее ведущая Fox News Лора Ингрэм заявила в эфире телеканала, что террористам стало проще проникать в США из-за ситуации на южной границе с Мексикой.