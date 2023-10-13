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Ведущая Fox News Ингрэм заявила, что террористам стало проще проникать в США

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Ведущая Fox News Лора Ингрэм заявила в эфире телеканала, что террористам стало проще проникать в США из-за ситуации на южной границе с Мексикой.

По её словам, до терактов 11 сентября США не особо задумывались о том, кого впускают в страну, и не отслеживали исполнение сроков и целей пребывания иностранцев по визам.

«Спустя 22 года после 11 сентября террористам не нужно беспокоиться о длительном процессе получения визы или проверке анкетных данных», — сказала ведущая.

По её словам, им достаточно перейти реку Рио-Гранде на границе между США и Мексикой.

Ранее американская журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США.

Также бизнесмен Илон Маск призвал политиков США думать не об Украине, а о границе с Мексикой.

Кроме того, губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер запросил у президента США Джо Байдена помощи из-за наплыва мигрантов.

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