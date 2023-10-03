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Губернатор штата Иллинойс запросил у Байдена помощи из-за наплыва мигрантов

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Губернатор американского штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер обратился к президенту США Джо Байдену с призывом о помощи из-за наплыва мигрантов. В соответствующем письме на имя американского лидера также содержится критика действующей миграционной политики федеральных властей.
Губернатор штата Иллинойс запросил у Байдена помощи из-за наплыва мигрантов
  • Gettyimages.ru

«Сегодня Иллинойс почти не имеет поддержки в борьбе с той огромной нагрузкой, которая ложится бременем на ресурсы нашего штата», — цитирует обращение Chicago Tribune.

По словам губернатора, на фоне того, что число мигрантов, которых доставляют в Чикаго, растёт, гуманитарный кризис превосходит возможности штата по оказанию помощи беженцам.

Он подчеркнул, что пассивность американских властей в вопросе помощи мигрантам и отсутствие координации на границе «создали для Иллинойса недопустимую ситуацию». 

Ранее в американском городе Игл-Пасс (штат Техас) объявили режим ЧС из-за большого потока нелегальных мигрантов из Мексики.

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