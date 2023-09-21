В американском городе Игл-Пасс ввели режим ЧС из-за потока нелегальных мигрантов

В американском городе Игл-Пасс штата Техас объявили режим ЧС из-за большого потока нелегальных мигрантов из Мексики.

Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что в приграничном Игл-Пассе уже скопилось более 11 тыс. мигрантов.

Ранее набитый мигрантами грузовой поезд, следующий из мексиканского города Сакатекас в направлении южной границы США, засняли на видео.