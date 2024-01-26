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Губернатор штата Оклахома заявил о готовности отправить нацгвардию в Техас

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Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт заявил о готовности отправить национальную гвардию в Техас из-за ситуации на границе с Мексикой.

«Абсолютно точно... я уже поговорил со своим генералом (Томасом. — RT) Мансино... мы будем на связи с губернатором (Техаса Грегом) Эбботтом», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала Fox News.

Возможность оказать поддержку Техасу также допустил губернатор штата Флорида Рон Десантис.

«Мы готовы привлечь гвардейцев Флориды, и всё потому, что президент не может контролировать гвардию штата», — отметил он.

Ранее вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил администрацию президента США Джо Байдена, что конфронтация федеральных властей с техасской Национальной гвардией станет крупнейшей ошибкой Белого дома.

В Белом доме назвали небезопасными действия губернатора штата Техас Грега Эбботта по защите американской границы.

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